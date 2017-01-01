13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bakan Tüfenkci MASKİ'nin yeni binasında incelemelerde bulundu

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:42
Bakan Tüfenkci MASKİ'nin yeni binasında incelemelerde bulundu
Bakan Tüfenkci MASKİ'nin yeni binasında incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün yeni hizmet binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve yapılan altyapı çalışmaları hakkında brifing aldı.
Bakan Tüfenkci'ye MASKİ ziyaretinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı da eşlik etti. Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır MASKİ'nin il genlinde çalışmalarını yürüttüğünü ifade ederek, "Büyükşehir sürecinden sonra ilk hedefimiz altyapıyı oluşturmak oldu. Bir kentin, öncelikle temellerinin sağlam olması lazım. Bugüne kadar 156 milyon TL'lik yatırım tamamlandı. İhaleleri devam eden ve ihale sürecine çıkan toplamda 241 milyonluk yatırımımız da devam ediyor ve bitirilenlerle birlikte bin km'nin üzerinde altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Şuanda ilçelerimizin tamamında da çalışmalarımız devam ediyor. Ana merkez suyunun Büyükşehirden sonra yönetilmesi, idare edilmesi SCADA sistemlerinin kurulması bunların sayısallaştırılmasının yanı sıra tüm şebekelerimizin tamamını iptal ederek yeni şebeke hatları kurulması çalışmaları da devam ediyor" ifadelerini kullandı.
MASKİ'nin son 3 yılda büyük mesafe kat ettiğini belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, "Büyükşehir Belediyesi tarafından MASKİ Genel Müdürlüğü kurulduğu zaman bize bir sunum gerçekleştirmişti. O gün ki MASKİ ile bu günkü MASKİ arasında dağlar kadar fark oluştuğunu gördük. Gelinen nokta itibariyle kendini büyük oranda yenilemiş ve aşmış bir MASKİ ve ekibini görmüş olduk. Genel müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ve fiziki bir mekana sahip oldular. Personelimiz ve teknik elemanlarımız artık çok rahat bir ortamda hem Malatya'nın su ihtiyacını planlayacaklar aynı zamanda arızalara müdahale noktasında çok başarılı işlere imza atacaklar. Bölgede ihtiyaçlarına göre çok modern bir depolama sistemi oluşturmuşlar bunun içinde ayrıca tebrik ediyorum. Böylelikle ihtiyaca göre planlama, düzenli bir sevkiyat ve stok yönetimiyle beraber ekonomik anlamda da MASKİ kazançlı çıkacağı bir ortama kavuşmuş. Dolayısıyla yeni su kaynaklarını planlamakla beraber özellikle mevcut suyun yönetimini ve onun altyapısını yenileme noktasında ki otomasyon sistemine geçip kayıp kaçağı önledikçe bu Malatya'nın kazancı olacak. Bu sistemle Malatya'da yaşayan insanlarımız ve yeni yerleşecek insanlarımızın su ihtiyaçlarını çok daha rahat bir şekilde karşılayacak donanıma sahip olacaklar" şeklinde konuştu.
(BT-SD-Y)

13.04.2017 15:49:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Malatya'da referandum için hazırlıklar tamamlandı
YEREL

MALATYA'DA REFERANDUM İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Arguvan Belediyespor'da İnönü Üniversitesi maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL

ARGUVAN BELEDİYESPOR'DA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Büyükşehir Kickboks takımından büyük başarı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KİCKBOKS TAKIMINDAN BÜYÜK BAŞARI
Çalık referandum çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

ÇALIK REFERANDUM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AĞBABA:

Malatya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

MALATYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:

Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis toplantısı yapıldı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Amatör Kümede baraj maçı 23 Nisan'da oynanacak
YEREL

AMATÖR KÜMEDE BARAJ MAÇI 23 NİSAN'DA OYNANACAK
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Malatya'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MALATYA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
&quot;Aslanlar gibi 3 puanımızı alacağız&quot;
YEREL

"ASLANLAR GİBİ 3 PUANIMIZI ALACAĞIZ"
Üniversitede 'Sulu Boya- Workshop' etkinliği
YEREL

ÜNİVERSİTEDE 'SULU BOYA- WORKSHOP' ETKİNLİĞİ
'Aile ve çocuk iletişimi' semineri
YEREL

'AİLE VE ÇOCUK İLETİŞİMİ' SEMİNERİ
12 ülkenin temsilcisi Başkan Çakır'ı ziyaret etti
YEREL

12 ÜLKENİN TEMSİLCİSİ BAŞKAN ÇAKIR'I ZİYARET ETTİ
Yıldıztepe Mahallesinde sıcak asfalt çalışması yapıldı
YEREL

YILDIZTEPE MAHALLESİNDE SICAK ASFALT ÇALIŞMASI YAPILDI
CHP'de Referandum çalışmaları devam ediyor
YEREL

CHP'DE REFERANDUM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
İkinci el ithal araç düzenlemesi
YEREL

İKİNCİ EL İTHAL ARAÇ DÜZENLEMESİ
Darende'de Polis Haftası kutlaması
YEREL

DARENDE'DE POLİS HAFTASI KUTLAMASI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Konaklılarla bir araya geldi
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI BÜLENT TÜFENKCİ, KONAKLILARLA BİR ARAYA GELDİ
Malatya Valisi Mustafa Toprak:
YEREL

MALATYA VALİSİ MUSTAFA TOPRAK:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AĞBABA:
EN ÇOK OKUNANLAR
Ev temizliği için pratik bilgiler...
YAŞAM

TESADÜFEN BULDU! SADECE İKİ MALZEME İLE...

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber