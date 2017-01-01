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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna öğrencilerle buluştu

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:42
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna öğrencilerle buluştu
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna öğrencilerle buluştu

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna gençlerle buluşmaya devam ederken, son olarak Eyyübiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.
Öğrencilerle sınıflarında bir araya gelen Vali Tuna, gençlerin kariyer planları ve hedefleriyle ilgili onlarla sohbet etti. Öğrencilerin ardından okulda görevli yönetici ve öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Tuna özellikle lise çağındaki gençlerle bir araya gelerek gelecek hayallerine katkıda bulunmak istediklerini belirtti. Doğru çalışmayla Türkiye'de her gencin her konuma gelebilme şansı olduğunu çocuklara anlattığını ifade eden Vali Tuna, sahip olunan zenginliklerin ve değerlerin farkına varılması, toplumda birbirine saygılı bireyler olunması noktasında telkinlerde bulunduğunu söyledi.
Bu konuda en büyük görevin ise öğretmenlere düştüğünü kaydeden Vali Tuna, "Çocuklarımızı doğru yönlendirmeliyiz. Onları kabiliyetlerine göre yönlendirmeliyiz. Bunu keşfedip geliştirmek hepimizin görevidir. Sevmedikleri mesleklere yönlendirmek yerine sevdiği mesleği özendirelim. Kişilik gelişimleriyle ilgili, sosyal ve kültürel anlamda yapabileceğimiz çok şey var. Doğru rol model olarak onları kazanmak en büyük amacımız olmalıdır" dedi.
Okul çıkışında öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektiren Vali Güngör Azim Tuna'ya Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın ve İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan da eşlik etti.
(Şİ-SD-Y)

13.04.2017 15:49:44 TSI
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