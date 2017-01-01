13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Puanlı Atletizm yarışmaları yapıldı

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:43
Puanlı Atletizm yarışmaları yapıldı
Puanlı Atletizm yarışmaları yapıldı

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - 2017 Eğitim Öğretim yılı faaliyetlerin tüm spor branşlarında ara vermeksizin devam ediyor. Bu kapsamda Okul Sporları Yıldızlar puanlı Atletizm yarışmaları gerçekleştirildi. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün Fatih Mahallesinde bulunan Tartan Atletizm pistinde gerçekleştirilen yarışmalar 2 gün sürdü. Sporcular hem takım bazından hem de ferdi kategoride birbirleri ile yarıştılar. Erkeklerde 6 kızlarda ise 4 olmak üzere toplam 10 okul takımının katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalar neticesinde erkeklerde Sümer Ortaokulu, kızlarda ise Şehit Cengiz Topal Mithat Paşa Ortaokulu birinci oldu. Ferdi kategoride yarışan sporcular içerisinde 7 sporcu ise barajı geçmeyi başardı. Ferdi müsabakalar sonrasında kızlarda; 800 metre ve 1500 metrede Yağmur Yıldız, 300 metrede ve Uzun atlamada Berivan Ataş barajı aştı. Ferdi erkeklerde ise 300 metrede ve uzun atlamada Tahir Yıldırım, 2000 metrede Enes Keleş, 100 metre engellide Nurullah Çeliker, 300 metrede Berkcan Alagaş, 100 metrede Alpaslan Halil Öztürk, Uzun Atlamada Serhat Kolçak barajı aşmayı başardı. Yapılan yarışmalar neticesinde Takım bazında birinci olanlar ile ferdi olarak yarışarak barajı aşan sporcular Okul Sporları grup müsabakalarında Erzincan adına yarışacaklar.
(FG-

13.04.2017 15:49:50 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Taekwondo yıldızlar il birinciliği yapıldı
YEREL

TAEKWONDO YILDIZLAR İL BİRİNCİLİĞİ YAPILDI
İbadethanelerin çevre düzenlemeleri devam ediyor
YEREL

İBADETHANELERİN ÇEVRE DÜZENLEMELERİ DEVAM EDİYOR
Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

ERZİNCAN'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
ANALİG Karate 'den derece
YEREL

ANALİG KARATE 'DEN DERECE
Asfalt Çalışmaları devam ediyor
YEREL

ASFALT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Gece Gündüz &quot;Evet&quot; İçin Çalışıyor
YEREL

GECE GÜNDÜZ "EVET" İÇİN ÇALIŞIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Ev temizliği için pratik bilgiler...
YAŞAM

TESADÜFEN BULDU! SADECE İKİ MALZEME İLE...

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber