13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Milliyetçi ve Demokratlar Kepez'de buluştu

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:43
Milliyetçi ve Demokratlar Kepez'de buluştu
Milliyetçi ve Demokratlar Kepez'de buluştu

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde belirli dönemlerde görev almış isimler Ak Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok'un düzenlediği organizasyonda bir araya geldi.
Milliyetçi- Demokrat-Liberaller Buluşması'nda Pazar günü yapılacak referandumun Türkiye ve Çanakkale için taşıdığı öneme dikkat çekildi. İstikrarın devamı ve Güçlü Türkiye için söz birliğine varılan buluşmada, çift başlılık, yetki kargaşası, Cumhurbaşkanın taşıması gereken sorumluluklar ve Siyasi Partiler Kanunu ile ilgili eksiklikler gibi bazı değerlendirmeler gecenin ana başlıklarını oluşturdu.
Benzer organizasyonların 16 Nisan'dan sonra da devam etmesi temennisiyle noktalanan gecenin sonunda konuşan Ak Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok, "Çanakkale'de yıllarca siyaset yapmış deneyimli büyüklerimiz ile bir arada olmak bizim için değerliydi. 16 Nisan'ın önemini analiz etmede fayda sağlanan değerlendirmeler yapıldı. Bundan sonra da inşallah sık, sık bir araya geleceğiz. Bir kare fotoğraf çektirip kamuoyunda algı oluşturma gibi samimiyetsizlik, bizim ne insan doğamıza yakışır ne de siyasi ahlakımıza. Siyasi vefayı her daim gerçekçi kılan bir anlayışa sahibiz. Bu önemli buluşmayı Kepez gibi bir yerde gerçekleştirmek gerçekten onur vericiydi. Duayen büyüklerimizin tecrübeleri bizler için öğüt olarak kabul edilir. Önemli olan yanlışa ve hataya düşmemektir. Birlikten, beraberlikten güç doğar. Bu gecenin anlamı budur. İyi temenni ve dileklerimiz, Türkiye'nin, Çanakkale'nin, Kepez'in geleceği için, istikrarın devamı için, 'Evet'in önemi için olduğunu ifade ederken başlangıç olarak kabul ettiğimiz bu gecelerin devamı hepimizin ortak arzusudur" dedi.
(GD)

13.04.2017 15:49:58 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ayvacık'ta AK Parti'den referandum ziyareti
YEREL

AYVACIK'TA AK PARTİ'DEN REFERANDUM ZİYARETİ
Öğrencilerden polislere anlamlı ziyaret
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN POLİSLERE ANLAMLI ZİYARET
Ağıldan koyunlar çalındı
YEREL

AĞILDAN KOYUNLAR ÇALINDI
Genç kursiyerleri sertifikalarını aldı
YEREL

GENÇ KURSİYERLERİ SERTİFİKALARINI ALDI
Doktorlardan saman nezlesi uyarısı
YEREL

DOKTORLARDAN SAMAN NEZLESİ UYARISI
Biga'da işyerinde yangın
YEREL

BİGA'DA İŞYERİNDE YANGIN
Romanlar okuma yazma öğreniyor
YEREL

ROMANLAR OKUMA YAZMA ÖĞRENİYOR
Turan; &quot;Milletle yol yürüyen kazanır&quot;
YEREL

TURAN; "MİLLETLE YOL YÜRÜYEN KAZANIR"
Biga'da İŞKUR işçileri işe başladı
YEREL

BİGA'DA İŞKUR İŞÇİLERİ İŞE BAŞLADI
Kepez belde başkanından ziyaretler
YEREL

KEPEZ BELDE BAŞKANINDAN ZİYARETLER
Çanakkale AFAD'a yeni kurtarma aracı
YEREL

ÇANAKKALE AFAD'A YENİ KURTARMA ARACI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ev temizliği için pratik bilgiler...
YAŞAM

TESADÜFEN BULDU! SADECE İKİ MALZEME İLE...

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber