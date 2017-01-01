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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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İbadethanelerin çevre düzenlemeleri devam ediyor

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:43
İbadethanelerin çevre düzenlemeleri devam ediyor
İbadethanelerin çevre düzenlemeleri devam ediyor

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediyesi ibadethanelerin çevre düzenleme çalışmalarına, aralıksız devam ediyor. Fatih Mahallesinde bulunan Fatma Hatun Camisinin çevre düzenleme çalışmalarına başlandı.
Konu hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Şehrimizde bulunan camilerde, cami cemaatinin rahat etmesini sağlamak amacı ile çevre düzenlemelerine önem verdiklerini ifade etti. Başkan Başsoy, "Görsel açıdan daha modern ve yeşille iç içe bir görünüm kazandırmak için çaba sarfediyoruz. Yapılan yeşillendirme çalışmaları, bahçelere yerleştirilen oturma grupları ve döşenen andezit taşları ile camilerin içleri gibi çevreleri de huzur veren mekânlara dönüyor. Daha güzel bir Erzincan için durmaksızın çalışıyoruz. Manevi değerlerine sahip çıkarak, modern geleceğe gururla hazırlanan bir Erzincan oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.
(FG-

13.04.2017 15:50:14 TSI
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