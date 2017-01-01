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Akçakale Belediye Başkanının eşi Ayşenur Ayhan kadınlardan evet sözü aldı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın eşi Ayşenur Ayhan, evet turunu sürdürüyor. Nimet Mahallesinde kadınların evet pankartlarıyla karşılanan Ayhan, tüm mahalle halkından evet sözü aldı.

Ayhan, referandumda sandığa gidip evet demenin yeterli olmayacağını, herkesin bir Cumhurbaşkanı neferi olarak kararsız ya da hayır diyenleri de ikna etmesi gerektiğini belirterek, "İlçemiz AK Parti oylarının kaleleri arasında yer alıyor. Bu seçimlerde hedefimiz Türkiye lideri olmak. Akçakale halkı Cumhurbaşkanına bağlıdır ve bunu oylarıyla belgeleyeceklerdir" dedi.

Akçakale Belediyesi Çok Amaçlı Taziye Evinde gerçekleştirilen programa da katlan Ayşenur Ayhan, "Nimet halkının kararı net, oyları evet. Cumhurbaşkanımız için, geleceğimiz için, çocuklarımız ve mutlu bir Türkiye için kararımız evet" şeklinde konuştu.

Birebir görüşmeler yaptı

Kadınlarla birebir görüşerek, sorularını da yanıtlayan Ayşenur Ayhan, Akçakale halkının, bölücülerle, FETÖ'cülerle, vatan hainleriyle, Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini istemeyenlerle aynı saflarda yer almayacağını belirterek, "Dikkat ederseniz, referandumda hayır propagandası yapanların hepsi Türkiye'nin karşısında olanlardır. Türkiye terörden, ülke düşmanlarından bugüne kadar hep zarar gördü. Terör analarımızın yüreklerini yaktı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terörün önlenmesine harcadığı parayı hizmete harcasa kişi başına milli gelirimiz tavan yapardı. Yazık değil mi bu ülkeye. Yazık değil mi çocuklarımızın geleceğine. Terör tarihe gömülecek, Türkiye'yi çekemeyen hainler kendi bataklıklarında boğulacaklar. Bunun için mutlaka ve mutlaka sandık başına gidip bu vatana olan vatandaşlık borcumuzu yerine getirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Sorunları da dinledi

Ayşenur Ayhan, Nimet Mahallesini karış karış gezerken, halkın beklentilerini ve sorunlarını da dinleyerek, çözümü konusunda ilgili birimlere bilgi de verdi. Mahallenin kilit taşı döşeme çalışmalarının yapıldığını anımsatan Ayşenur Ayhan, bir başkan eşinden ziyade, belediye elemanı gibi çalışarak, sorunların çözümü için çaba harcamasıyla, halkın gönlünde bir kez daha yer edindi.

Ayşenur Ayhan, evet için karış karış gezdiği mahalleleri, seçimden sonra teşekkür ziyaretleri için gezeceğini sözlerine ekledi.

(Şİ-SD-Y)



13.04.2017 15:50:21 TSI

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