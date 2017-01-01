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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Taekwondo yıldızlar il birinciliği yapıldı

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:44
Taekwondo yıldızlar il birinciliği yapıldı
Taekwondo yıldızlar il birinciliği yapıldı

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da düzenlenen Yıldızlar Taekwondo müsabakaları oldukça çekişmeli geçti. Erzincan'da Okul Sporlarının 2016-2017 faaliyetleri aralıksız olarak devam ediyor. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 13 Şubat spor salon unda gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldızlar Taekwondo İl birinciliği müsabakalarında sporcular dereceye girebilmek ve Erzincan'ı yapılacak olan grup müsabakalarında temsil edebilmek için tüm hünerlerini sergilediler. Yapılan müsabakalar neticesinde erkeklerde, 33 kiloda Kaan Doluca, 37 kiloda Abdullah Turan, 41 kiloda Muhlis Mete Torun, 45 kiloda Celil Silindir, 49 kiloda Bedirhan Akdeniz, 53 kiloda Ahmet Koç, 57 kiloda Yusuf Ensar birinci oldu. Kızlar kategorisinde ise 44 kiloda Neva Yıldırım, 51 kiloda ise Nisa Selanay Yılmaz birinci oldu. Yarışmada birinci olan sporcular Erzincan'ı Okul sporları grup müsabakalarında temsil edecekler.
(FG-

13.04.2017 15:50:24 TSI
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