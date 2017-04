YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Diyarbakırlı görme engelli iki atletten tarihi başarı

DİYARBAKIR (İHA) - İzmir'de düzenlenen Görme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonasında Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinden Gurbet Damar, 200, 400 ve 800 metrede birinci olarak, 3 şampiyonluk elde etti. B2 kategorisinde yarışan İbrahim Yıldız ise 400 metrede birinci, 200 metrede ikinci ve 100 metre de Türkiye üçüncüsü oldu.

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi ve antrenör Abdulkadir Öz, Gurbet Damar ve İbrahim Yıldız'ın İzmir'de düzenlenen Görme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonasında önemli bir başarı elde ettiğini söyledi. Öz, "Türkiye'nin birçok bölgesinde onlarca sporcunun yer aldığı müsabakalarda, Diyarbakır'ı temsil eden Gurbet Damar ve İbrahim Yıldız ulaşılması güç başarılara imza attılar. Her iki sporcumuz da 3 branşta müsabakalara katıldı. Gurbet, 3 branşta 3 altın madalya elde ederken, İbrahim ise, 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu. Gerçekten her iki sporcum tarihi bir başarıya imza attı. Onları bu başarıdan dolayı kutluyorum." dedi.



Barajı aştılar

İzmir'de elde edilen derecelerin önemine değinen Öz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Diyarbakırlı iki atletimiz, İzmir'de yapılan şampiyonanın zor olan barajını aştılar. Bu anlamda İzmir'de ortaya çıkan tablo çok önemli. Çünkü elde edilen dereceler her iki sporcumuzun 23 Temmuz'da Londra'da düzenlenecek Dünya Şampiyonasına katılmasını sağlayacak. Yani iki sporcumuzda ülkemizi Londra'da yapılacak Dünya Şampiyonasında temsile edecekler. Şimdiki hedefimiz Dünya Şampiyonasında başarılı olmaktır."

