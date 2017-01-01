YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Adıyaman Belediyesinden temizlik çalışması

Adıyaman Belediyesinden temizlik çalışması



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi ekiplerince şehir genelindeki parklarda temizlik seferberliği gerçekleştirildi.

Daha temiz ve kullanılabilir parklar için kolları sıvayan Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir genelindeki parkların tamamını temizlemeye başladı. Özellikle mahalle aralarında bulunan parklardaki çöpleri toplayıp, büyüyen ve yangına sebep olabilecek olan otları yerinden söken ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, çalışmaların şehir genelindeki tüm parklarda gerçekleşeceğini söyledi.

(CK-SD-Y)



13.04.2017 15:50:53 TSI

NNNN

