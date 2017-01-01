Adıyaman Belediyesinden temizlik çalışması
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi ekiplerince şehir genelindeki parklarda temizlik seferberliği gerçekleştirildi.
Daha temiz ve kullanılabilir parklar için kolları sıvayan Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir genelindeki parkların tamamını temizlemeye başladı. Özellikle mahalle aralarında bulunan parklardaki çöpleri toplayıp, büyüyen ve yangına sebep olabilecek olan otları yerinden söken ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, çalışmaların şehir genelindeki tüm parklarda gerçekleşeceğini söyledi.
(CK-SD-Y)
13.04.2017 15:50:53 TSI
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