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Güzelyur Mahallesine yeni pazar yeri müjdesi

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:45
Güzelyur Mahallesine yeni pazar yeri müjdesi
Güzelyur Mahallesine yeni pazar yeri müjdesi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Güzelyurt Mahallesi sakinleriyle buluşan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Güzelyurt Mahallesine modern bir kapalı pazaryeri yapacaklarını duyurdu.
Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Güzelyurt Mahallesi sakinleriyle biraraya geldi TOKİ 2 sitesi bahçesinde düzenlenen kahvaltıya Başkan Çerçi'nin yanı sıra AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Zafer İkinci, Belediye Başkan Yardımcıları Şule Uygur ve Kılıç Kaya, Daire Müdürleri ve Güzelyurt Mahallesi'nin sakinleri katıldı. Kahvaltıda bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Zafer İkinci, "140 bin seçmeni olan Manisa'nın en büyük ilçesiyiz. Gecemizi gündüzümüze katarak Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'ni anlatıyoruz. Neden evet denmesi gerektiğini seçmenimize aktarıyoruz" dedi.
Programda İkinci'nin konuşmasının ardından söz alan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Çerçi, "Yunusemre, Manisa'nın en büyük ilçesi. Göç alan, büyük sanayisi olan ve inşaat sektörünün canlı olduğu bir ilçeyiz. Biz de belediye olarak bu nüfus artışıyla ilgili neler yapabilirizi düşünüyor ve geleceği planlıyoruz. Tabii ustamız belli. Recep Tayyip Erdoğan. Ondan çok şey öğrendik. Kentsel dönüşüm yapıyoruz. Dört mahallede yaptığımız projeyle Yunusemre'nin kalbini inşa edeceğiz. İmkanı olmayan kardeşlerimizi ev sahibi yapalım dedik ve Akgedik Yunuskent Projesi'ne start verdik. Birinci etap yapılıyor. İkinci etap da 28 Nisan'da ihale edilecek. Yetmedi. Sanayiyle işbirliği içerisinde Gürle'ye konut yapıyoruz. Yeni sanayi alanları yapacağız. Esnafımız işlerini büyütecek. İstihdam artacak" dedi.

Güzelyurt'a pazaryeri müjdesi
Güzelyurt Mahallesi sakinlerine bir de müjde veren Belediye Başkanı Çerçi, "Güzelyurt'ta kapalı pazaryeri yapıyoruz. Türkiye'nin en modern pazaryeri bu mahallemize yapılacak. Başkan söz vermişti nasıl olmuş diye bakıp göreceksiniz. Ondan sonra diyeceksiniz ki Manisa'da pazaryeri yokmuş. Gençler için kültür merkezleri yağacağız. Çok güzel projelerimiz var. Mesai mevhumu gözetmeksizin çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.
Başkan Mehmet Çerçi, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi halk oylamasının önemine de vurgu yaparak "Ülkemizin önü açılırsa, ülkemiz güçlü olursa yereldekiler vizyonu varsa hizmet yapar. Ülkemizin başı dik olursa bütün hizmetler olur. Önemli olan ülkemizin geleceği. Sayın Cumhurbaşkanımız 15 senedir başımızda. Bakın nereden nereye geldik. Yapılmayan kalmadı. Türkiye büyük bir gelişim içerisinde. Kendi harp sanayimizi kurduk. Silah üretiyoruz. Geçmişte koalisyonlarla başına her şey gelen bir Türkiye vardı. Bu krizleri hep yaşadık. Yokluğu gördük. Çocuklarımızın daha aydınlık bir gelecekte yaşamalarını istiyorsak, güçlü liderlik dediğimiz sistemi getirmemiz lazım" dedi.
Konuşmasında muhalefete ve Avrupa'nın tavrına da göndermede bulunan Başkan Çerçi, "15 yıldır hamdolsun istikrar var. Birileri konuşur. Ancak bizim kültürümüzde konuşana değil, icraat bakılır. Kuru sıkı atmakla memleket yönetilmiyor. İcraat yapacaksınız. Milletin duasını alacaksınız. Gerisini Rabbime bırakacaksınız. Boş konuşanların memlekette bir tane çakılı çivisi yoktur. Sen bu memlekette ne hizmet ettin diye sorsanız, verecekleri cevap yoktur. Sayın cumhurbaşkanımız 15 senede neler yaptığını görüyorsunuz. O yüzden konuşulanlara değil yapılanlara bakalım. Birçok badire atlattık. Hükümetimize ve devletimize yönelik dış güçlerin oyunlarını gördük. Niyetleri ne? Türkiye büyürse tehdit olur. Osmanlı'yı unutmadılar. Üç kıtada hüküm sürdüğümüzü unutmadılar. Türkiye'nin tekrardan yükselmesini istemiyorlar. Önümüzü kesmek istiyorlar. O yüzden terör örgütlerinin hamisi bunlardır. Hepsinin arkasında batılı güçler vardır. Bugün de 'hayır' çıksın diye uğraşıyorlar" diye konuştu.
(AY-Y)

13.04.2017 15:51:24 TSI
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