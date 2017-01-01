13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bingöl'e yapılacak anaokulun protokolü imzalandı

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:47
Bingöl'e yapılacak anaokulun protokolü imzalandı
Bingöl'e yapılacak anaokulun protokolü imzalandı

(Fotoğraflı)

Yılmaz Atar
BİNGÖL (İHA) - Türk Kızılayı tarafından Bingöl'e yapılması planlanan anaokulu ile ilgili ön protokol imzalandı.
Türk Kızılayı tarafından '81 ilde 81 Anaokulu' projesi kapsamında Bingöl'de yapılacak anaokulun yapım protokolü imza töreni düzenlendi. Törende İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin ve Kızılay Bingöl Şube Başkanı Mehmet Savaş, hazırlanan protokolü imzaladı.
Kentte tekli eğitime geçilmesi için yoğun bir gayret gösterdiklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, "Bu hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayan kurum ve kuruluşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Türk Kızılayı'da bugün de burada bunun güzel bir örneğini oluşturarak ilimize bir anaokulu daha kazandıracak" dedi.
Kızılayın hayatın her alanında varlığını gösterdiğini belirten Türk Kızılayı Bingöl Şube Başkanı Mehmet Savaş, "Topluma faydalı olmanın ilk prensibinin de eğitime yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple gerek öğrenci burslarımızla hizmet verdiğimiz gibi bu kez de Kızılay İstanbul Şube Başkanımız İlhami Yıldırım'ın destekleri ile Bingöl'de Türk Kızılayı adına bir anaokulu projesine başlıyoruz. Bu sebeple kendilerine minnettarız"diye konuştu.
(YA-HİV-Y)

13.04.2017 15:50:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bingöl'de terör operasyonu
YEREL

BİNGÖL'DE TERÖR OPERASYONU
Bingöl'de terör operasyonu
YEREL

BİNGÖL'DE TERÖR OPERASYONU
Bingöl'de satranç salonu açıldı
YEREL

BİNGÖL'DE SATRANÇ SALONU AÇILDI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YILMAZ:
Bingöl'de kitap okuma yarışması sonuçlandı
YEREL

BİNGÖL'DE KİTAP OKUMA YARIŞMASI SONUÇLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ev temizliği için pratik bilgiler...
YAŞAM

TESADÜFEN BULDU! SADECE İKİ MALZEME İLE...

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber