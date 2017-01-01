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Başkan Kutlu vatandaşlardan evet sözü istedi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesi mahalle gezilerini sürdürüyor.

Son olarak Haydar Efendi Caddesi ile Eskisaray ve Malazgirt Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kutlu, diğer mahallelilerden olduğu gibi buradan da 'Evet' sözü aldı. Referandum startının verildiği ilk günden bu yana şehrin bütün mahallelerini gezerek halkla buluşan ve Pazar günü gerçekleştirilecek olan referandumun önemi hakkında bilgi veren Başkan Kutlu, vatandaşlardan da evet oyu kullanmalarını istedi. 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda değişmesi gündemde olan 18 madde ile ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Kutlu, son olarak esnaf ziyaretlerinde bulunduğu ve mahalle toplantılarına katıldığı 1. Çevreyolu'ndaki Haydar Efendi Caddesi ile Eskisaray ve Malazgirt Mahallelerinde de 'Yeni Anayasa' hakkında bilgiler verip, destek istedi. Esnafın ve mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Kutlu, 16 Nisan'da 'Evet'in çıkması ile Türkiye'de birçok şeyin olumlu olarak değişeceğini dile getirerek, "16 Nisan'da Adıyaman olarak 'Evet' rekoru kıracağız. Bugüne kadar hangi mahalleye gittiysem hepsi rekorun kendi mahallelerine ait olacak. Bugünde aynı sözü siz veriyorsunuz. Allah'ın izniyle 16 Nisan'da il olarak 'Evet' rekoru kıracağız" dedi.

(CK-SD-Y)



13.04.2017 15:53:31 TSI

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