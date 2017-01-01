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Manisa'da seçmen sayısı yaklaşık 19 bin kişi arttı

- 16 Nisan'da yapılacak referandumda Manisa'da 1 milyon 29 bin 622 seçmen oy kullanacak



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Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - 16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi anayasa değişikliği halk oylamasında Manisa'da 12'si cezaevi olmak üzere toplam 3 bin 159 sandıkta 1 milyon 29 bin 622 seçmen, evet ya da hayır tercihinde bulunacak.

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle ilgili anayasa değişikliği oylanacak. 2016 TÜİK verilerine göre 1 milyon 396 bin 945 nüfusa sahip olan Manisa'da 1 milyon 29 bin 622 seçmen 3 bin 159 sandıkta oy kullanacak. 1 Kasım 2015 yılında yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 1 milyon 10 bin 966 seçmenden 912 bin 148'i oy kullanmıştı. Sandığa gitme oranı yüzde 90,28 olan Manisa'da 2 yıl içinde seçmen sayısı 18 bin 656 kişi artarak 1 milyon 29 bin 622'ye ulaştı. En fazla seçmen ve sandık sayısı Yunusemre ilçesinde bulunan Manisa'da 39 sandığın kurulacağı Gölmarmara ilçesi en az sandığa, 10 bin 905 kişinin oy kullanacağı Köprübaşı ise en az seçmene sahip ilçe oldu.



İlçelerdeki seçmen ve sandık sayıları

Yunusemre ilçesinde 154 bin 53 seçmen 426 sandıkta oy kullanacak. Akhisar'da 377 sandıkta 128 bin 277 seçmen sandık başına giderken, Salihli ilçesinde 357 sandıkta 122 bin 443 seçmen oy kullanacak. Manisa'nın Yunusemre'den sonra ikinci merkez ilçesi olan Şehzadeler'de ise 119 bin 631 seçmen 325 sandıkta oy kullanacak. Turgutlu'da 307 sandıkta 113 bin 525 kişi sandığa giderek evet veya hayır tercihinde bulunacak. Soma ilçesinde, 79 bin 198 seçmen 247 sandıkta, Alaşehir ilçesinde 236 sandıkta 74 bin 842 kişi oy kullanacak. Saruhanlı'da 126 sandıkta 41 bin 601 seçmen, Kula'da 129 sandıkta 34 bin 467 seçmen oy kullanacak. Demirci ilçesinde 30 bin 462 seçmen 131 sandıkta, Kırkağaç'ta 29 bin 365 seçmen 97 sandıkta oy kullanacak. 86 sandığın bulunduğu Sarıgöl'de 28 bin 285 seçmen, Gördes'te 90 sandıkta 22 bin 842 seçmen, Selendi'de 81 sandıkta 15 bin 978 seçmen, Ahmetli'de 43 sandıkta 12 bin 504 seçmen oy kullanacak. 39 sandıkla en az sandığın kurulacağı Gölmarmara ilçesinde 11 bin 294 seçmen, 10 bin 905 seçmeniyle en az seçmenin yer aldığı Köprübaşı'nda da 62 sandıkta vatandaşlar tercihini belirtmek için sandık başına gidecek.

(SC-Y)



13.04.2017 15:56:15 TSI

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