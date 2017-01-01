YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karael; "16 Nisan'da esnaf ve sanatkârlar olarak kararımız evet olacak"

Karael; "16 Nisan'da esnaf ve sanatkârlar olarak kararımız evet olacak"



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Demirciler Tornacılar Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İdris Karael, "16 Nisan'da esnaf ve sanatkârlar olarak kararımız evet olacak" dedi.

Van Demirciler Tornacılar Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İdris Karael, "Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kuruluşları olan VESOB'a kayıtlı 19 meslek odamızın esnaf ve sanatkârlarımızın, sanayicinin tüccarımızın sistem arızaları nedeniyle bu milletin bir daha bedel ödemesini istemediğimiz için 'evet' diyoruz. Bir anayasa kitapçığının fırlatılmasıyla bir gecede faizlerin 7500'lere çıkarak 130 bin iş yerinin kapatılmasını ve binlerce esnaf ve sanatkârların iflas edince intihar etmesi, ilk defa esnafın Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanına yazar kasasını fırlatarak "Açım Sayın Başbakan" demesi, binlerce insanımızın işsiz kalmasına yol açan ekonomik krizi, darbe anayasasından kurtulmak için, ülke yönetiminde ikilik yaşanmaması için, istikrar için, dış müdahalelere karşı daha güçlü bir Türkiye için, ülkeyi yönetenin yetkiyi millet 'ten alması için, uluslar arası arenada Türkiye'nin daha güçlü temsili için, devletimizin bekası için, vatanımızın muhafazası için, ülkemizin dik duran dirayetli ve muktedir ve güvenilir devlet adamına tevdi edilmesi için, İslam dünyasının tek ümidi olan Türkiye'nin devamı için, Aziz milletimizin başına bela olan her türlü fitne ve terörün ortadan kaldırılması ve etkin kararlar alınması için, güzel hizmet ve yapılabilmesi için, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistem'ine 'evet' diyeceğiz" dedi.

Esnafın AK Parti iktidarları döneminde yakalanan istikrar ve güven ortamıyla yarınlara güvenle baktığını ifade eden Karael "Esnafımız bu milletin omurgası, bu milletin sağduyusudur. Atalarımız bu topraklara ahiliği yani kardeşliği, adaleti bin yıl önce getirdi. Bu hamuru bin yıl önce yoğruldu bu gücün en önemli yapı taşlarından biri ahilik geleneğini devam ettiren esnaf ve sanatkârımızdır. Bizim ticaret anlayışımız Batı'dan farklıdır. Ahilikte hamdı vardır, şükür vardır, kanaat vardır, acımasız rekabet karşısında yardımlaşarak büyüme vardır. Onun için son olarak esnaf Ahilik sandığını bu hükümet döneminde kuruldu esnaf Ahilik sandığı sayesinde herhangi bir nedenle zor duruma düşen esnafımız, zanaatkârımız dükkânını kapatmak zorunda kalırsa evine işini kurana kadar belirli süre ekmek götürebilecek Sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti hükümetlerinin ilk gününden bu yana esnafımıza yakın ve güçlü destek verdi. Bu sayede esnafımıza sicil affı, faizsiz kredi, ÖTV-KDV'siz araç gibi birçok desteği sağladınız. Güçlü desteğiniz için zat-ı âlinize tüm esnaf ve sanatkârlarımız adına şükranlarımız arz ediyorum" şeklinde konuştu.

Esnafın her zaman huzurdan yana olduğunu belirten Karael, "İstikrardan, birlikten, beraberlikten yana oldu. Esnafımız bir daha bu ülkede enflasyon olsun istemiyor, devalüasyon olsun istemiyor, koalisyon olsun, provokasyonlar, Terör saldırısı, manipülasyonlar olsun istemiyor. Üreticiler yerli ve milli olsun istiyorsak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve anayasa değişikliğine tabii ki 'evet' diyoruz. Terör örgütlerine destek veren Batı'nın güçlü Türkiye istemediğini esnaf ve sanatkâr kardeşlerim iyi biliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'nın haksızlığa karşı dik duruşu, mazlumlara sahip çıkışı, Batı'nın Müslümanlara karşı ikiyüzlülüğünü yüzlerine vurması esnaf ve sanatkârlarımızın hissiyatına tercüman olmuştur. Esnafımız Hollanda'nın, Almanya'nın ve diğer Batı ülkelerinin yaptıklarını da unutmayacak. En güzel cevabı inşallah 16 Nisan'da esnaf ve sanatkârlarımız 'evet' diyerek gereken cevabı verecek. Ülkemizin gelişmesini istemeyen şer odakları 'hayır' cephesinde birleştiler. Tüm bunlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve anayasa değişikliğine evet demenin ne kadar da doğru olduğunu gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

Terör örgütlerini ve FETÖ haininin 15 Temmuz darbe girişiminde 68 esnafın şehit olduğunu hatırlatan Karael, "Tüm 15 Temmuz şehitlerine rahmetle anıyoruz. Esnafımız, sanatkârımız darbeye hayır diyerek milli iradeye nasıl sahip çıktıysa inşallah 16 Nisan'da da 'evet' diyerek gelecek nesillerine sahip çıkacaktır. "Esnaf kardeşlerim sistem arızaları nedeniyle bu milletin bir daha bedel ödemesini istemediği için 'evet' diyor. Güçlü meclis, güçlü yönetim, bağımsız ve tarafsız yargı için, gençlerimiz için, esnaf ve sanatkârımız için, artık bağımsız olarak Türkiye kendi uçağını, tankını yapıyor hale geldi bu nedenle büyük Türkiye için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine esnafımız herkesten daha güçlü evet diyor" ifadelerine yer verdi.

Van Demirciler Tornacılar tamirciler ve Esnaf Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Karael, esnaf ve sanatkârların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olduğuna işaret ederek, "İçimiz rahat. Geleceğe umutla bakabilmemiz için devlet, millet olma yolunda ahiliğe, ticaretin düzenlenmesine özel önem vererek nasıl da dünyaya hükmettiğini yaşayan bir ecdadın torunlarıyız. Bugün de sorumluluklarını en az bizim kadar bilen bir cumhurbaşkanına sahip olmanın güveni ve huzurunu yaşıyoruz" dedi.

Esnafın sürekli Erdoğan'dan ve ekonomi yönetiminden taleplerde bulunduğunu, sorunların genelde çözüme kavuşturulduğunu anımsatan Karael, "Bugün talep sırası artık sayın Cumhurbaşkanımızda, milletin birliği için kararımız 'evet' diyerek sözlerini tamamladı.

(EKİP-ŞAK-Y)



13.04.2017 15:57:44 TSI

NNNN

