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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Devrek TSO Konya'ya tarım fuar gezisi düzenleyecek

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:50
Devrek TSO Konya'ya tarım fuar gezisi düzenleyecek
Devrek TSO Konya'ya tarım fuar gezisi düzenleyecek

(Fotoğraflı)

ZONGULDAK (İHA) - Devrek Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyelerine yönelik fuar gezisi düzenleyecek.
Organize edilecek fuar ile ilgili bilgi veren Devrek TSO Başkanı Ertan Cıvak, "11 - 14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek olan ve çeşitli sektörleri içeren fuar gezisi düzenlenecektir. Konya Gayrimenkul Fuarında konut, işyeri, arsa, yatırım finansman, Konya inşaat fuarı, yapı, inşaat malzemeleri, iş ve inşaat makineleri, ısıtma, soğutma, Konya Kent Fuarında yerel yönetim ihtiyaçları, kent mobilyaları, park bahçe düzenlemeleri, yangın Güvenliği, Konya Mobilya, Dekorasyon ve İdeal Ev Fuarında ise iç mimari, dekorasyon, beyaz eşya, ev tekstili ev elektroniği ve gereçleri alanlarında Devrek ve Gökçebey'de ki üyelerimize yönelik fuar gezisi düzenlenecektir. Söz konusu fuar bir gün konaklamalı şekilde organize edilecektir. Yol masrafları odamıza ait olup konaklama ücreti ise katılımcı tarafından karşılanacaktır. Fuara katılmak isteyen üyelerimizin 21 Nisan 2017 Cuma gününe kadar odamızın 0 372 556 39 91 irtibat numarasını arayarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Kontenjan, son başvuru tarihinde kadar yer durumu ile sınırlıdır. Kesin katılımcı listesi başvuru sırasına göre tespit edilecektir" diye konuştu.
(FE-İÇ)

13.04.2017 15:58:28 TSI
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