13 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Erzurum'da 11 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:53
Erzurum'da 11 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi
Erzurum'da 11 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Selçuk Kaya
ERZURUM (İHA) - Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla 11 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince Erzurum merkez ve Karayazı ilçelerinde 8 şahsa yönelik 15 ayrı adreste eş zamanlı olarak icra edilen operasyon sonucu, şüphelilerin ev, işyeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda toplam 11 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Şüpheli 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
(SK-AA-Y)

13.04.2017 16:00:50 TSI
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