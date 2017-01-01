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Dostluk ve Barış Rallisi Dalyan'a uğramadan geçmiyor



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Dostluk ve Barış Rallisi (Allgau-Orient Rally) 12'nci kez start alıyor.

Dostluk ve Barış Rallisi 20 ülkeden 200 araç ve 500 katılımcı ile 18 Mayıs tarihinde 3'üncü kez Dalyan'da olacak.

2005 yılından bu yana yapılan Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi, 11 bin kilometreyi kapsıyor, otoyol ve GPS kullanılmayan ralli 3 hafta sürüyor.

Dalyan'ın ralli güzergah yol haritasında yer alacağını ve kooperasyon şehri olacağını açıklayan Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Dalyan Koordinatörü Ali Mürşit Yağmur, rallinin dünya çapındaki uzun soluklu etkinliklerden biri olduğunu vurguladı.

Ralli sayesinde; Viyana, Zagreb, Belgrad, Sofya, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Hayfa, Adana, Betlehem ve Amman gibi büyük şehirler ile birlikte Dalyan'ın yan yana yer alacağını dile getiren Yağmur; "Dünyanın son otomobil maceralarından birisinin keyfine varın; Macera, eğlence ve sosyal buluşma bir arada olacak. Almanya, Türkiye ve Ürdün'deki gazete ve dergilerin yanı sıra, Avrupa'nın en önemli gazeteleri de 2005 yılında bir gecede ortaya çıkan bu 3 haftalık ralliye yoğun bir şekilde yer veriyor. Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin amacı hız ve performans değil, macerayı yarışma heyecanıyla birleştirmek, bunu yaparken de aynı zamanda hayır işleri yapmak ve yardım malzemelerinin nakliyesini sağlamak. Ocak 2014 tarihli Auto-Bild Klassik'in raporu Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ni olumlu ve çılgın bir motor sporu olarak tanımlıyor." ifadelerini kullandı.

Yağmur, rallinin 113 takım, 500 katılımcı, 200 araç ile 11 bin kilometreyi kapsayacağını, otoyol veya GPS olmadan yapılan Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisinin son 9 senede dünyanın en önemli rallileri arasına girdiğin de sözlerine ekledi.

(CC-MB-S)



13.04.2017 16:04:23 TSI

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