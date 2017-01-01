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iğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk: 'Eczacılar SGK ile sözleşmenin bir an önce yenilemesini ...

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:57
Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk: 'Eczacılar SGK ile sözleşmenin bir an önce yenilemesini bekliyor'

(fotoğraflı)

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, Türkiye Eczacılar Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilaçta sözleşme krizinin bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.
TEB ile SGK'nın arasında protokol revizyonu için görüşmeler uzun süredir devam ettiğini ifade eden Öztürk, yapılacak sözleşmenin Eczacıların en büyük arzusu olduğunu belirtti. Öztürk açıklamasında şunları söyledi; ''Ülkemizde vatandaşların her gün bir müjde aldığı dönemde ,eczacılarda SGK sözleşmesi görüşmelerinden bir müjde bekliyor. TEB ve SGK görüşmeleri büyük oranda tamamlanmasına rağmen henüz imzalar atılmadı. Protokol revizyonunun tamamlanarak biran önce imzalanması biz eczacıların şu andaki en büyük arzusudur. En son dün akşam görüşmeler sona ereceği beklentisi varken kurum yetkilileri tarafından görüşmelerin netleştirilmediği bilgisini almış bulunuyoruz. Bu tür uzatmalardan eczacılarımız mağdur oluyor. Örneğin sözleşme netleştirilerek şu anda medikal ürünlerin hastalara temini noktasında eczacılara eski protokol kurallarına göre ürün temini yaptırılırken medikalcilerde yönlenmesi sağlanmakta olup SGK'da fatura bölümündeki memurlarında bu konuları anlatırken doğru anlatamadıklarını görüyoruz.''dedi.
(YE-AÖ-AÖ-Y)

13.04.2017 16:05:05 TSI
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