Başkan Subaşıoğlu:"16 Nisan'da tek bir sorunun cevabını vereceğiz"

DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "16 Nisan'da tek bir sorunun cevabını vereceğiz. O da bu ülkede bir daha koalisyonlar olsun mu olmasın mı? Koalisyon olsun diyorsak 'Hayır' diyeceğiz, ama Türkiye'de koalisyonlar olmasın her seferinde tek başına, güçlü, kesintisiz milletin iktidarı olsun diyorsak 'Evet' diyeceğiz" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde İnsani Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konferansına konuşmacı olarak katıldı. Bayramyeri Bilgilendirme Merkezi'nde 19 bin kişiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattığını hatırlatan Subaşıoğlu, "Ben bugün burada sadece 'Evet' diyeceklere değil, aynı zamanda 'Hayır' diyeceklere de anlatmaya geldim. Şu anda yürütülen kampanya çerçevesinde belki de Türkiye'nin en orijinal kampanya figürü olarak, Merkezefendi' deki arkadaşlarımız ile birlikte Bayramyeri'nde Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yeni Anayasa Bilgilendirme Merkezi'ni de açmış olduk. Bununda siyasette metodolojik fark olduğunu düşünüyoruz. Yeni sistemde de göreceğimiz gibi mademki siyasette gençlerin önünü açmak gerekiyor, metotlarımızı da gençleştirmemiz gerekiyor. Türkiye' de ilk olan yeni anayasa bilgilendirme merkezimizde şu ana kadar 19 bin kişiyi bilgilendirdik" diye konuştu.



"Tek bir soru yanıtlanacak"

Başkan Subaşıoğlu, açıklamalarının devamında, "Biz, 16 Nisan'da bir tek soruya cevap vereceğiz. Bundan sonra Türkiye'de koalisyon olsun mu? Olmasın mı? Koalisyon olsun diyorsak 'Hayır' diyeceğiz, ama Türkiye'de koalisyonlar olmasın her seferinde tek başına, güçlü, kesintisiz milletin iktidarı olsun diyorsak 'Evet' diyeceğiz. Bununla birlikte bir soru daha var. Türkiye'de bundan sonra hükümet kurulamama sorunu olsun mu? Olmasın mı? 7 Haziran seçimlerini hatırlayın. 6 aylık süre içerisinde Türkiye'nin arabası uçuruma doğru yol aldı. Türkiye'de hükümet kurulamama sorunu son 15 yıl içerisinde ilk defa 7 Haziran 2015 seçimleri ile birlikte gündeme geldi. Biz Pazar günü bundan sonra Türkiye'de hükümet kurulamama sorunu olsun mu? Olmasın mı? Bundan sonra koalisyon olsun mu? Olmasın mı? Bu soruya cevap arıyoruz. 1 Kasım seçimlerinde oy pusulalarında sadece parti logoları ve milletvekilleri vardı. Bizi kimin yöneteceğini o güne kadar bilmiyorduk. Bugünkü mevcut sistemde sandığa gittiğimizde Başbakanı seçmiyoruz, ilimizi Ankara'da temsil edecek milletvekillerini seçiyoruz. Sonrada Milletvekillerine siz hükümeti kurun biz oyunun dışındayız diyoruz" dedi.



"Biz artık Cumhurbaşkanını doğrudan seçeceğiz"

Subaşıoğlu, mevcut sistemin meclis hükümeti sistemi olduğunu ifade ederek, yeni sistemle Cumhurbaşkanını doğrudan milletin seçeceğini söyledi. Subaşıoğlu, "Bugünkü sistem, meclis hükümeti sistemidir. Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde biz artık Cumhurbaşkanını doğrudan seçeceğiz. Aslında sistemin özeti her seferinde tek başına, 5 yıllığına, kesintisiz, güçlü ama milletin iktidarı garantide olan hükümetler. Bizim getirdiğimiz sistem değişikliği bu Bunun arkasında başka bir şey aramaya gerek yok. Türkiye'de 6 ayda bir seçim atmosferi çok kötü ve bunu aşmamız gerekiyor."



"Hayır cephesi sistemin getirilerini anlatmıyor"

Başkan Subaşıoğlu, 'Hayır' cephesinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirilerini vatandaşa anlatmadığını ifade etti. Subaşıoğlu, "Hayır cephesi korkular üzerine konuştu. 'Tek adam gelecek, padişah olacak, sultan olacak' gibi sözlerle tamamen negatif şekilde bunu anlattı. Aslında bu sistemden hiç korkmaya gerek yok. Zaten biz bu sistemi 1963 yılından bu yana belediyelerde uyguluyoruz. Artık nasıl belediye başkanını doğrudan seçiyoruz, Cumhurbaşkanını da doğrudan seçeceğiz. Ben soruyorum, Türkiye'de şimdiye kadar binlerce belediye başkanı geldi geçti. Hangisi padişah oldu, hangisi kral oldu, hangisi tek adam oldu? Olması mümkün değil, çünkü belediye başkanını halk seçiyor. Bu ülkede topların tankların karşısına çıkmış bir milletin olduğu yerde, milletin kendi oyu ile seçtiği bir Cumhurbaşkanı'nın tek adam olma ihtimali asla olamaz" diye konuştu.

Konuşma sonrası konferansa katılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Başkan Subaşıoğlu'na çiçek takdim ederken İnsani Düşünce Topluluğu üyeleri de 15 Temmuz gecesinde çekilen bir fotoğrafı hediye etti.

13.04.2017

