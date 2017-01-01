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Dezavantajlı öğrenciler yüzmeyi öğreniyor

- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Mersin Deniz Ticaret Odası işbirliğinde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında, ilk öğrenci grubu başarı belgelerini aldı



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Kıymet Gökçe

MERSİN (İHA) - Mersin'de dört kurumun işbirliğinde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında yüzme eğitimi verilen dezavantajlı 100 öğrenci, başarı belgelerini düzenlenen törenle aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) tarafından imzalanan protokolle hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesinde ilk dönem tamamlandı. İmkanları kısıtlı 200 lise öğrencisini kapsayan projede, Şubat-Mayıs ayları arasında ikişer aylık periyotlar halinde verilecek yüzme eğitiminin birinci dönemine katılan ve Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden seçilen 100 öğrenci için bugün eğitim aldıkları Mersin Olimpik Yüzme Havuzunda tören düzenlendi.

Törene, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Sinan Bayrakdar, MDTO Genel Sekreteri Korer Özbenli, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi'nden Erkan Çuhadar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden Ali Osman Bebek, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Vedat Yüksel, öğrenciler ve eğitmenler katıldı. Törende, ilk grupta yer alan Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine, başarı belgeleri verildi.

MDTO Genel Sekreter Yardımcısı ve Proje Sorumlusu Halil Delibaş, törende yaptığı açıklamada, projeyi dört kurumun desteklediğini, Deniz Ticaret Odası'nın da denizciliği ve deniz sporlarına ilgiyi artırmak üzere projede yer aldığını söyledi. Lise öğrencilerinin, ilk etapta 50'şerli iki grup halinde haftada 2'şer saat yüzme eğitimi aldıklarını belirten Delibaş, "Bu eğitim 8 haftadır devam ediyor. 21 Şubat-13 Nisan tarihleri arasında verilen eğitimlerin ilk bölümü tamamlandı ve öğrencilerimize başarı belgelerini verdik" dedi.

Projenin ikinci dönem olarak devam edeceğini ve okullar kapanana kadar süreceğini ifade eden Delibaş, "Proje çerçevesinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunu tahsis etti. Büyükşehir Belediyesi belediye otobüslerini tahsis etti. Projede, yüzme bilmeyen ya da çok az bilen öğrencileri tercih ettik. Ailelerinden muvafakatname alındı. Sağlık yönünden 'katılabilir' şeklinde kontrolleri yapıldı. Biz Deniz Ticaret Odası olarak da öğrencilerin yüzmeyle ilgili ihtiyaç duydukları yüzme köpüğü, şort, mayo, bone, havlu, terlik ve malzeme çantaları ile günlük kumanyalarını sağladık. Ülkemizde maalesef nehirlerde, göllerde, derelerde çok fazla insanımızı kaybediyoruz, vahim boğulma olayları yaşanıyor. Bu verdiğimiz eğitim o anlamda da önemli bir tedbir ve güvenlik içeriyor" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi'nden Çuhadar da paydaşı oldukları projenin hedef kitlesinin meslek lisesi öğrencileri olduğunu dile getirerek, "Amacımız, dezavantajlı bölgelerdeki öğrencileri olumsuz etkilerden uzak tutup sosyal aktivelere yönlendirmek. İkinci aşamada, okul çeşitliliğini artırıp bu etkinliği daha da yaymayı hedefliyoruz" diye konuştu.

(KYM-Y)



13.04.2017 16:07:30 TSI

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