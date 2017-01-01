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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Başkan Akyürek: "Hep birlikte büyük Türkiye için çalışıyoruz"

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:03
Başkan Akyürek: "Hep birlikte büyük Türkiye için çalışıyoruz"
Başkan Akyürek: "Hep birlikte büyük Türkiye için çalışıyoruz"

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İlçe Buluşmaları kapsamında Konya'nın 31 ilçesinde on binlerce vatandaşla buluştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekilleri ve il teşkilatı yöneticilerinin de katıldığı programlarda, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'e, ilçe belediye başkanları, Meclis üyeleri, ilçe teşkilatı yöneticileri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları, daire başkanları ve muhtarlar eşlik etti. Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerindeki muhtarlarla bir araya geldikten sonra bütün ilçelerde yatırımları inceleyen, yeni yatırımları başlatan Başkan Akyürek, vatandaşlarla bir araya gelerek Yeni Büyükşehir Yasası'nın neler getirdiğini ve referandumda oylanacak maddelerin ülkeye neler kazandıracağını anlattı.

"Konya'nın kalkınması Türkiye'nin kalkınması demek"
Konya merkezin son yıllarda yapılan yatırımlarla dünyanın sayılı şehirleri arasına adını yazdırmayı başardığını belirten Başkan Akyürek, ilçelerle birlikte şehrin kalkınması için çalıştıklarını dile getirdi. Konya'nın topyekün kalkınmasının Türkiye'nin kalkınması demek olduğunu da vurgulayan Başkan Akyürek, "Türkiye'nin 19'da biri büyüklüğünde olan Konya'nın imarı demek Türkiye'nin imarına, şehirciliğin yükselişine önemli katkıda bulunmak demek" dedi.

"Konya her zaman istikrarın yanında"
Bütün yatırımların birlik ve beraberliğin neticesi olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, istikrarın devam etmesi için 16 Nisan'da yapılacak referandumun son derece önemli olduğunu söyledi. Konya'nın her zaman istikrarın yanında yer aldığını dile getiren Başkan Akyürek, "Şimdi de Türkiye'nin önünün açılacağı bir referandum var. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da parti farkı gözetmeden, Konya'nın bu referanduma en yüksek desteği vereceğine eminim. Bütün kardeşlerimiz mutlaka oy kullanmaya gitsin ve bu değişikliğe destek versinler" diye konuştu.

"14 Nisan'da büyük Konya mitinginde buluşalım"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Nisan Cuma günü Konya'ya geleceğini kaydeden Başkan Akyürek, "14 Nisan'da Cuma namazından sonra Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda Büyük Konya Mitingi final olacak. Cumhurbaşkanımız Konyalılarla buluşacak. Bütün kardeşlerimizi bu mitinge bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"İlçe buluşmaları devam edecek"
Konya merkezde başlattıkları, birlikte yönetim şekli olan Mahalle Buluşmalarını, Yeni Büyükşehir Yasası ile ilçelerde de sürdürdüklerini ifade eden Başkan Akyürek, "2014 yılında bütün ilçelerimizi, beldelerimizi ziyaret ettiğimizde her yıl ilçe meydanlarına gelip yapılanları değerlendireceğiz, yeni projeleri paylaşacağız demiştik. 2016 yılında 15 Temmuz'da ülkemizin ve milletimizin uğradığı ihanet bu buluşmayı geciktirdi. Bundan sonra her yıl buluşarak hep birlikte şehrimizin kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
15 Temmuz'u anlatan klip ve Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelere yaptığı yatırımları anlatan tanıtım filmiyle başlayan programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Akyürek, ilçe merkezlerinin yanında mahallelere de ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşların taleplerini aldı.
(BG-AH-Y)

13.04.2017 16:10:28 TSI
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