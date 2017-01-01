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AOSB yönetiminden komşu OSB'lere ziyaret

- Sütcü, kentin sanayi ve üretim potansiyelinin daha üst seviyelere çıkarılması adına her türlü işbirliğine açık olduklarını belirtti



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ADANA (İHA) - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve yönetim kurulu üyeleri, Kozan ve Kadirli OSB'leri ziyaret ederek, bazı tesislerde incelemelerde bulundu.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, yönetim kurulu üyeleri Hikmet Aslan, Yusuf Kara, Selahattin Onatça, Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Fidan ve Bölge Müdürü Mustafa Keskin ile birlikte komşu OSB'ler Kozan ve Kadirli'ye ziyaretlerde bulundu.

AOSB heyeti, Kozan'da, aynı zamanda OSB Müteşebbis Heyeti Başkanı olan Kaymakam Avni Oral, Belediye Başkanı ve OSB Başkan Vekili Musa Öztürk ile Kozan Ticaret Odası Meclis Başkanı Yaşar Çelen tarafından karşılandı. Kaymakam Oral, konuklarına, Kozan OSB'nin faaliyetleri, üretim çeşitliliği ve kapasitesi ile gelişim süreci hakkında bilgiler verdi. Tarıma dayalı sanayi ve özellikle de istihdam ağırlıklı sanayi kuruluşlarını bölgelerinde yatırım yapmaya beklediklerini ifade etti.

Kozan OSB yönetimine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden AOSB Başkanı Bekir Sütcü de AOSB gibi Adana'nın gelişimine ve istihdamına katkı sunan Kozan OSB'nin faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirtti. Sütcü, kentin sanayi ve üretim potansiyelinin daha üst seviyelere çıkarılması adına her türlü işbirliğine açık olduklarını kaydetti.

Sohbetin ardından Kozan OSB yönetimi ile birlikte bir gıda firmasını ziyaret eden AOSB yönetimi, üretim bandında incelemelerde bulunarak, fabrika müdüründen bilgi aldı.

Daha sonra Kadirli'ye geçen AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve beraberindekiler, Kadirli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacı Şahin, yönetim kurulu üyeleri Salih Sarıca ve Ümit Galip Uncu ile Bölge Müdürü Ali Karadana ile görüştü. AOSB yönetimi, burada da kablo üretimi yapan bir fabrikada incelemelerde bulundu.

(ELF-Y)



13.04.2017 16:12:30 TSI

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