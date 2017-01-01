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Eskil Belediyesi 7 bin adet fidan dağıttı

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:08
Eskil Belediyesi 7 bin adet fidan dağıttı
Eskil Belediyesi 7 bin adet fidan dağıttı

(Fotoğraflı)

Yasin Can
AKSARAY (İHA) - Aksaray'ın Eskil İlçe Belediyesi, daha yeşil bir Eskil için mahalle ve köy muhtarlarına 7 bin fidan dağıttı.
Eskil Belediyesi, çevre bilinci aşılamak, doğayı sevme ve koruma bilinci oluşturma adına bu yıl İlk etap da 7 bin adet fidanı muhtarlara dağıtıldı. Ormanların bir milletin en önemli zenginlik kaynağı olduğunu ifade eden İlçe Belediye Başkanı Niyazi Alçay, "Peygamber Efendimiz 'Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz' diye buyurmaktadır. Ormanlarımızı korumak, yeşil alanlara sahip çıkmak, artırmak ve yeni orman alanları oluşturmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Ağacı ve ormanı korumanın uygarlığın en temel göstergesi olduğunu çocuklarımıza erken yaşlarda öğretmeli ve bu bilinçle ormanlarımıza sahip çıkacak bir gelecek inşa etmeliyiz. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli ve en paha biçilmez miras; yaşanabilecek bir ortam hazırlamak ve onu korumaktır. Ağacın, fidanın ve ormanın bu kadar önemli olduğu bir dünyada biz mutlak suretle çevremizi yeşillendirmek durumundayız" dedi.
Üç yıl içerisinde ilçe genelinde düzenlenen etkinliklerde binlerce adet fidan dağıtımı yaptıklarını dile getiren Başkan Alçay, "Eskil Belediyesi olarak ilçemizin var olan yeşil alanlarını korumak ve gelecek nesillere daha yeşil alan bırakmak adına yoğun çaba sarf ediyoruz. Ağaç dikimini özendirmek, doğaya ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek hedefiyle çalışmalarımızı artırarak sürdürmekteyiz. Bu kapsamda ilçemizin tüm yerleşim alanlarını yeşillendirmek amacıyla fidan dağıtımı yaptık. Her vatandaşımızın en az bir fidanı toprakla buluşturmasını özellikle istirham ediyorum. Buradaki tek amacımız; ağaç ve orman sevgisini artırmak, var olan orman ve çevre duyarlılıklarını geliştirmektir. Tüm hemşehrilerimizin de bu duyarlılığı göstereceklerine yürekten inanıyorum" diye konuştu.
(YC-AH-Y)

13.04.2017 16:16:12 TSI
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