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Ayvacık'ta AK Parti'den referandum ziyareti

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:09
Ayvacık'ta AK Parti'den referandum ziyareti
Ayvacık'ta AK Parti'den referandum ziyareti

(Fotoğraflı)

İpek Güney
ÇANAKKALE (İHA) - Ayvacık ilçesinde Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ile Ayvacık AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Engin ve yönetim kurulu üyeleri ilçe esnaflarına referandum ziyaretlerinde bulundu.
Ayvacık ilçesinde siyasi partilerin referandum çalışmaları aralıksız sürüyor. Ayvacık AK Parti İlçe Teşkilatı da esnafları ziyaret ederek evet oyu istedi. Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ilçede referanduma sayılı günler kala evet oyu için esnaf ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Ayvacık AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Engin de esnaf ziyaretlerinin yanı sıra köy ziyaretlerini de gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "16 Nisan'da yapılacak olan Anayasa Referandumu hakkında esnaflarımızı ve köylülerimizi bilgilendiriyoruz" dedi.
(GD)

13.04.2017 16:17:37 TSI
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