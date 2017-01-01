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Şüpheli şahsın üzerinden esrar çıktı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden esrar maddesi çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında Sitilce Mevkiinde uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalar kapsamında durumundan şüphelenilen şahsın üst araması ve GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan aramalar kapsamında şahsın üzerinden 2 paket içerisinde 10 gram ağırlığında esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddesi muhafaza altına alınırken gözaltına alınan şahıs alınan ifadesinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(CK-SD-Y)



13.04.2017 16:18:19 TSI

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