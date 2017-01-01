13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Elazığspor'dan, hakemlere sarı kart tepkisi

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:10
Elazığspor'dan, hakemlere sarı kart tepkisi
Elazığspor'dan, hakemlere sarı kart tepkisi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Kabukçu
ELAZIĞ (İHA) - Sezonun ikinci yarısı transfer edilen ve 7 gol kaydeden Kehinde'nin sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşmesi üzerine konuşan Elazığspor Hukuk İşleri Sorumlusu Cengiz Gülaç, Kehinde'ye hakemlerin basit kartlar gösterdiğini söyledi.
Elazığspor Hukuk İşleri Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Av. Cengiz Gülaç, haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Kulüpte gerçekleştirilen toplantıda Gülaç, Nijeryalı oyuncuları Kehinde'ye hakemlerin basit kartlar gösterdiğinden dert yakındı.
Kehinde'nin sarı kart cezalısı olduğunu ve Mersin İdman Yurdu maçında forma giyemeyeceğini belirten Gülaç, "Gördüğü 4 sarı kartta da Türk hakeminin yeteneğini göstermesi açısından ibretliktir. Bu adam güçlü diye cezalandırılmak zorunda mı. Dursa zaten rakip oyuncu yanından geçse takla atıyor. Normal bir hava topuna bu adam çıkamayacak mı. Kesinlikle Kehinde'den hava topu almanız imkansız. Hava topunu kaybeden kendini yere atıyor sarı kart aldırıyor. Türk hakemlerinin yeteneksizliklerinden dolayı biz cezalandırılmak zorunda mıyız sürekli"dedi.
Hakan Bilgiç hakkında ulusal basında çıkan Bursaspor ile anlaştı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını da dile getiren Av. Cengiz Gülaç, iç transfer görüşmelerine başlayacaklarını ifade etti.
Uzun sakatlık döneminin ardından yeşil sahalara Sivasspor maçıyla dönen Elazığspor'un tecrübeli oyuncusu Murat Kayalı ise maç eksiğini olduğunu kaydederek, Bunu da oynayarak kapatacağım. Hocam ne zaman görev verirse oynarım. Biz her şeyi bu forma için ortaya koyduk. Kendime güveniyorum. İnşallah Mersin maçını kazanacağız. Ben Mersin maçını final maçı olarak görüyorum. Bu seneki en önemli maçımız Mersin İdman Yurdu maçı. Kazanabilecek güce sahibiz"diye konuştu.
(HK-HİV-Y)

13.04.2017 16:18:32 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Doğu ve Güneydoğu'nun ilk akredite edilen Tıp Fakültesi FÜ oldu
YEREL

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'NUN İLK AKREDİTE EDİLEN TIP FAKÜLTESİ FÜ OLDU
Elazığ Belediyesi referandum hazırlıklarını tamamladı
YEREL

ELAZIĞ BELEDİYESİ REFERANDUM HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Elazığ'da &quot;Haydi Bilim Yolculuğuna&quot; projesi
YEREL

ELAZIĞ'DA "HAYDİ BİLİM YOLCULUĞUNA" PROJESİ
Kovancılar'da lale soğanı ilçe ekonomisine katkı sunacak
YEREL

KOVANCILAR'DA LALE SOĞANI İLÇE EKONOMİSİNE KATKI SUNACAK
Elazığ'da şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi
YEREL

ELAZIĞ'DA ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER BİR ARAYA GELDİ
Başkan Yanılmaz öğrencilerle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN YANILMAZ ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN 5 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Emekliler derneği ile Medical Park Hastanesi arasında protokol imzalandı
YEREL

EMEKLİLER DERNEĞİ İLE MEDİCAL PARK HASTANESİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ev temizliği için pratik bilgiler...
YAŞAM

TESADÜFEN BULDU! SADECE İKİ MALZEME İLE...

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber