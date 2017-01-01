13 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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MASMEK, Korece ve Rusça'nın ardından İspanyolca kursu açıyor

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:11
MASMEK, Korece ve Rusça'nın ardından İspanyolca kursu açıyor
MASMEK, Korece ve Rusça'nın ardından İspanyolca kursu açıyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Gençlik Merkezi MASMEK de İngilizce, Korece ve Rusça dil eğitimlerinin ardından İspanyolca kursu dersleri başlıyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği kurslarla vatandaşların takdirini topluyor. Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi'nde verdiği İngilizce, Korece ve Rusça kurslarının ardından İspanyolca kursuna başlayacak. Manisa genelinde belediyeler tarafından ilk kez ve ücretsiz verilen İspanyolca kursu, belirlenecek takvimlerle devam edecek.
Manisa'da belediyeler genelinde ilk kez İspanyolca kursunun verildiğine dikkat çeken Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergun Aksoy, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde vatandaşlarımıza el sanatlarından, yabancı dil kurslarına birçok alanda kurs veriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda verdiğimiz İngilizce, Korece, Rusça dillerinin yanı sıra dördüncü olarak da İspanyolca dersini Manisalılara ücretsiz vereceğiz" dedi.
(SC-Y)

13.04.2017 16:18:57 TSI
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