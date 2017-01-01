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Zolan, Acıpayam'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:12
Zolan, Acıpayam'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı
Zolan, Acıpayam'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte çift başlılığın ortadan kalkacağını belirterek, geçmişte cumhurbaşkanları ve başbakanlar arasında yaşanan krizlerin artık tarih sayfalarında kalacağını kaydetti.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek tarihi referandum öncesi vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatmaya devam ediyor. Referanduma sayılı günler kala Acıpayam ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Zolan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte çift başlılığın ortadan kalkacağını belirterek, geçmişte cumhurbaşkanları ve başbakanlar arasında yaşanan krizlerin artık tarih sayfalarında kalacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı-Başbakan arasında yaşanan krizlerin son örneğinin 2001 yılında anayasa kitapçığının fırlatılmasıyla yaşandığını anlatan Başkan Zolan, "Mevcut sistemde yaşanan her kriz maalesef Türkiye'yi bir adım daha geriye götürdü. Ülkemiz gerek ekonomik, gerek siyasi ve gerekse yönetim anlamında çıkmazlarla boğuştu. Ülkemiz bu ve benzeri çekişmelerden, koalisyon krizlerinden yaşanan hükümet boşluklarından çok çekti. İnşallah referandumdan çıkacak 'evet' ile krizler son bulacak Türkiye'nin önü açılacak" dedi.

"Güçlü meclis, güçlü temsil"
Yeni sistemin "Güçlü meclis, güçlü temsil" anlayışı getirdiğini ifade eden Başkan Zolan, "Artık Meclisimiz asli görevi olan yasa yapmaya odaklanacak. Yasa teklifleri milletvekilleri tarafından verilecek. Meclisimiz aynı zamanda seçilmiş Cumhurbaşkanını ve kabinesini denetleyecek. Anayasa değişikliği ile 'Cumhurbaşkanları vatana ihanet dışındaki suçlardan yargılanamaz' anlayışı son bulacak. Milletvekilleri de seçmeniyle sürekli temas halinde olduğu için beklentiler kanunlara daha fazla yansıyacak."

Güvenlik politikalarında hızlı ve etkin kararlar alınabilecek
Yeni sistemle Türkiye'nin güvenlik politikalarının daha hızlı ve etkin kararlar alınacağını belirten Başkan Zolan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemizin terör odaklarıyla mücadelesine de güç katacak. Ayrıca yeni sistem sivil ve askeri yargı ayrımına son vererek ülkemizdeki iki ayrı hukuk uygulamasını ortadan kaldıracak" diye konuştu.
(SÇ-SÇ-Y)

13.04.2017 16:19:38 TSI
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