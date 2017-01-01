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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan:

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:13
TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan:
TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan:
- 'Niğde Efendibey Kentsel dönüşüm projesi 50 yıl sonra örnek olarak gösterilecek"

(Fotoğraflı)

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Niğde'de inşaatı devam eden Efendibey Kentsel Dönüşüm alanında incelemelerde bulundu.
Ak Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ın eşlik ettiği TOKİ Başkanı Turan, Niğde projesinin Türkiye'de 40-50 yıl örnek gösterecek bir proje olacağını söyledi. Turan yaptığı açıklamada, "Toplu Konut İdaresi Türkiye'de 54 vilayette iş yapıyor ama Niğde projesi Türkiye'de yaptığımız en önemli 4-5 işten bir tanesidir. Çok önemli bir kentsel donuşumdur inanıyorum ki bitikten sonra Türkiye de önümüzdeki 40-50 yıl örnek gösterecek bir proje olacaktır.6 bine yakın konut bittiğinde inşallah bir yerleşim alanı olmuş olacak. Bu şu demek 30 bine yakın nüfus olacak demek 250 bin metre kerelikte bir rekreasyon alanı sadece bölgeye hizmet eden değil Niğde'nin tamamına hizmet eden birçok güzel başka şehirlerde fazla bir örneği olmayan rekreasyon alanında kazandırmış olacak ben inanıyorum ki Niğde bu bölgede diğer bir vilayetimizden bir adım önde olacak" ifadelerinde bulundu.
Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ise, "Bizim de her zaman belirttiğimiz gibi Türkiye'de 4-5 ilde anca aynı kapsamlı proje var. Bu bakımdan Niğde'mizin önemli projelerinden bir tanesi oraya yeni bir şehir kuruluyor. Göründüğü üzere sosyal yasam alanları, konutlar, iş yerleri, iş merkezleriyle 4 dörtlük imalat burada şu anda gerçekleşiyor" diye konuştu.
(YE-SK)

13.04.2017 16:21:29 TSI
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