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Sivas'ta öğretmenlere yönelik eğitim semineri



(Fotoğraflı)



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ankara Yıldırım Beyazıt üniversitesi arasında imzalanan protokol doğrultusunda yürütülen 'İklim Değişikliği Farkındalık Geliştirme Projesi' kapsamında Sivas'ta öğretmenlere yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Vali Zübeyir Kemelek İlkokulu Salonu'nda düzenlenen seminere Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Abdullah Yıldızbaşı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Uyum Şube Müdürü Orhan Solak katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda daha sonra İklim Değişikliği Farkındalık Geliştirme Projesi tanıtım videosu gösterime sunuldu. Video gösteriminin ardından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Abdullah Yıldızbaşı, proje hakkında sunum yaptı. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Uyum Şube Müdürü Orhan Solak projenin kapsamı ve hedefi hakkında bilgi verdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut ise projenin geleceğin teminatı olan genç nesillerin bilinçlendirilmesi anlamında büyük önem taşıdığını belirterek bu çalışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Altınsoy da -gelecek nesillere daha iyi, daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için yapılan bu tür çalışmaların çok önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi, İklim Bilimci Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz tarafından 'İklim Sistemi, Sera Etkisi ve İklim Değişikliği' konularında seminer verildi.

(UY-Y-)



13.04.2017 16:21:59 TSI

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