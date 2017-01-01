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Turgutlulu öğrencilerden fidan dikimi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Hasan Üzmez Ortaokulu'nun Çevre Koruma Kulübü öğrencileri, Turgutlu Belediyesinin destekleriyle 50 fidanı toprakla buluşturdu.

Turgutlu Belediyesi, öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri kapsamında Hasan Üzmez Ortaokulu'nun Çevre Koruma Kulübü öğrencilerine fidan dikme etkinliği düzenledi. Turgutlu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nce 50 adet ağaç fidanı öğrenciler ve öğretmenler tarafından dikildi. Okul öğretmenleri Elif Turan Uysal, Tuba Özlü Köse ve Burhanettin Basatemur öncülüğündeki yaklaşık 90 öğrenci, Ergenekon Mahallesi'nde bulunan alana Park Bahçeler Müdürlüğü'nce temin edilen 50 fidanı toprakla buluşturdu. Öğrencilerin büyük bir keyifle fidanları toprakla buluşturduğu etkinliğe desteklerinden dolayı Turgutlu Belediyesi'ne teşekkür eden Hasan Üzmez Ortaokulu Müdürü Zeki Pehlivan, "Bilindiği üzere Orman Haftası her yıl çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Biz de bu yıl okulumuzun Çevre Koruma Kulübü öğretmenleri ve öğrencileri olarak Turgutlu Belediye Başkanımız Turgay Şirin'den Orman Haftası nedeniyle ağaç dikmek için fidan talebinde bulunmuştuk. Sağolsun Belediye Başkanımız bizleri kırmadı ve yaklaşık 50 adet ağaç fidanını okulumuza gönderdi. Ağaçların dikimi için personel ve araç desteğinde bulunarak bizlere yardımcı oldu. Okulumuz öğrencilerinin ve Turgutlu Belediyesi'nin de katkılarıyla çok güzel bir etkinlik gerçekleştirmiş olduk. Başkanımız Turgay Şirin'e ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

(AY-Y)



13.04.2017 16:22:38 TSI

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