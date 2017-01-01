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Gizligider ve Ünver esnaflarla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider ve Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelerek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattılar.

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığına ait Esnaf Sarayı'nın alt katındaki toplantı salonunda yemekli olarak toplantının açılışında konuşan Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı İsmail Ördü, son 2.5 yıllık sürede esnaf ve sanatkarların durumlarının iyileştirilmesi adına ciddi çalışmaların yapıldığını belirtti. Bugüne kadar gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve gerekse Başbakan Binali Yıldırım'a esnaf ve sanatkarın yaşadığı temel sorunların aktarılması ile çözümlerin ortaya konulduğunu anlatan Ördü , esnaf ve sanatkarlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalara müteşekkir olduklarını kaydetti.

Toplantıda konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'de ,özellikle son günlerde bir büyük Türkiye sevgisi ile sevdalı haline gelen bazı Avrupa ülkelerine göndermelerde bulundu. Ünver " Türkiye'yi ne kadar da çok severmiş bu bazı Avrupa ülkeleri. Bugüne kadar Türkiye sevgileri nedeniyle Radyo, TV, dergi ve gazetelerinde bir bayram tebriği yapmayı da bir kenara koyun, Türkiye ile ilgili bir haberi bile sayfaları ve ekranlarına taşımayanlara bir bakıyoruz artık Türkçe başlıklarla çıkıyorlar. Haberleri bile artık Türkçe vermeye bile başladılar. Bizi o kadar çok seviyorlar ki Türklere seslenip kesinlikle 'Hayır' oyu verin diye bas bas bağırıyorlar. Bu nasıl bir sevgi bu, benim bir mübarek bayramımı tebrik etmek için bugüne kadar bir tek gün bile olsa Türkçe bir ifade kullanmadınız, şimdi mi bizi çok seviyorsunuz " diye sordu.

ÜLKEMİZDE AVRUPA ARTIK İSTEDİĞİ GİBİ AT OYNATAMAYACAK

Ünver, Avrupa'nın Türkiye'nin büyüdüğünü ve geliştiğini artık görmeye başladığını , Hayır oyu kullanmaları yönündeki çırpınışlarının da bu nedenden kaynaklandığını dile getirdi. Ünver şöyle konuştu. " Artık Avrupa eskisi gibi atını oynatamayacak. Dün olduğu gibi 'Ülkede iki fitne çıkartırız, koalisyon hükümetleri kurdurur işimize bakarız' düşüncelerinin artık geçerli olmayacağını çok ama çok iyi biliyorlar. Sadece biz Nevşehir Belediyesi olarak önümüzdeki 2 yıl içerisinde eski para ile 2.5 Katrilyonluk bir yatırım planlıyoruz. Dolayısıyla aziz milletimiz kendilerine karşı oynanmak istenen oyunun farkındalar ve Allah'ın izni ile de 16 Nisan'da üzerlerine düşeni yaparak gereğini yerine getireceklerdir. " dedi.

KOALİSYONLAR OLMASIN DİYE ÇALIŞIYORUZ

AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider' de 16 Nisan'da oylanacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne neden gerek görüldüğünü geçmişte yaşanan bir dizi gelişmeler ışığında dile getirdi. Gizligider, " Ülke insanlarımız koalisyon dönemlerini çok ama çok iyi biliyor. İstikrarın olmadığı, güvenin tesis edilemediği o sorunlu dönemler Allah'ın izni ile hazırlanan bu yeni sistemde tamamen tarihe karışacak.Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın ifadesi ile bu sistem sadece Cumhurbaşkanımız sayın Recep Erdoğan için değil, Her Doğan için kurulacak Allah'ın izniyle. Sizlerin desteği ile ülkemiz daha da büyüyüp gelişecek" dedi.

(COŞ-SK)



13.04.2017 16:23:26 TSI

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