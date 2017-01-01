13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

NEÜ Masa Tenisi takımı Nevşehir şampiyonu oldu

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:17
NEÜ Masa Tenisi takımı Nevşehir şampiyonu oldu
NEÜ Masa Tenisi takımı Nevşehir şampiyonu oldu

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Masa Tenisi İl Temsilciliğinin 2017 yılı faaliyet programında yer alan 'Kuruluşlar arası Masa Tenisi Müsabakaları' 08-09 Nisan 2017 tarihlerinde yapıldı.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi personellerinden oluşan NEÜ Masa Tenisi Takımı, turnuvada finale yükselme başarısı gösterdi. Final müsabakasında karşılaştığı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünü 4-2 yenerek Nevşehir şampiyonu oldu.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Masa Tenisi Takımı bu sonuçla 05-07 Mayıs 2017 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde düzenlenecek olan 'Kuruluşlar Türkiye Şampiyonası'nda Nevşehir'i temsil etme hakkı kazandı.
(COŞ-SK)

13.04.2017 16:24:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gizligider ve Ünver esnaflarla bir araya geldi
YEREL

GİZLİGİDER VE ÜNVER ESNAFLARLA BİR ARAYA GELDİ
Açıkgöz ve Ünver, Berberler ve Kuaförler Odasını ziyaret etti
YEREL

AÇIKGÖZ VE ÜNVER, BERBERLER VE KUAFÖRLER ODASINI ZİYARET ETTİ
AK Parti'de sandık görevlileri eğitim aldı
YEREL

AK PARTİ'DE SANDIK GÖREVLİLERİ EĞİTİM ALDI
Nevşehir'de DMO tedarikçi bilgilendirme toplantısı yapacak
YEREL

NEVŞEHİR'DE DMO TEDARİKÇİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPACAK
NEÜ bayan basketbol takımı Ünilig Şampiyonası'na katılacak
YEREL

NEÜ BAYAN BASKETBOL TAKIMI ÜNİLİG ŞAMPİYONASI'NA KATILACAK
İşkur İl Müdürü Barata'dan örnek hareket
YEREL

İŞKUR İL MÜDÜRÜ BARATA'DAN ÖRNEK HAREKET
Uçhisar'da sokak tabelaları yenilendi
YEREL

UÇHİSAR'DA SOKAK TABELALARI YENİLENDİ
Hacıbektaş Belediye Başkanı Selmanpakoğlu, Rektör Bağlı'yı ziyaret etti
YEREL

HACIBEKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI SELMANPAKOĞLU, REKTÖR BAĞLI'YI ZİYARET ETTİ
AK Parti'den Memur-Sen'e ziyaret
YEREL

AK PARTİ'DEN MEMUR-SEN'E ZİYARET
Milletvekili Açıkgöz Ürgüp'ün köylerini ziyaret etti
YEREL

MİLLETVEKİLİ AÇIKGÖZ ÜRGÜP'ÜN KÖYLERİNİ ZİYARET ETTİ
Milletvekili Gizligider Gülşehir çiftçisine müjde verdi
YEREL

MİLLETVEKİLİ GİZLİGİDER GÜLŞEHİR ÇİFTÇİSİNE MÜJDE VERDİ
AK Parti milletvekilleri STK temsilcilerini ziyaret etti
YEREL

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ STK TEMSİLCİLERİNİ ZİYARET ETTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ev temizliği için pratik bilgiler...
YAŞAM

TESADÜFEN BULDU! SADECE İKİ MALZEME İLE...

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber