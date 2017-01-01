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Başbakan Binali Yıldırım, Kütahya Valiliğini ziyaret etti



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitinginin ardından yürüyerek Kütahya Valiliğine geçti.

Vali Ahmet H. Nayir ve diğer yetkililerce karşılanan Yıldırım, şehirdeki yatırımlar ile yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Başbakan Yıldırım'a, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Mustafa Şükrü Nazlı, İshak Gazel, Ahmet Tan ve Vural Kavuncu ve diğer yetkililer de eşlik etti.(EFE)



13.04.2017 16:25:49 TSI

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