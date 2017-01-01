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Başkan Aktaş, yapımı tamamlanan Güneş Mahalle Evini inceledi

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:21
Başkan Aktaş, yapımı tamamlanan Güneş Mahalle Evini inceledi
Başkan Aktaş, yapımı tamamlanan Güneş Mahalle Evini inceledi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, yapımı tamamlanan ve taziye, kurs merkezi, sergi ve toplantı salonu ile diğer etkinlikler için kullanılabilecek Güneş Mahalle Evinde incelemelerde bulundu.
Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Güneş Mahallesinde bulunan bin 300 metrekare alan üzerine, gerekli tüm sosyal donatılara sahip modern bir mahalle evi inşa etti. Kapalı alan, park düzenlemeleri ve oyun sahasını içine alan kompleks, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan peyzaj ve bitki dikimi çalışmalarının ardından hizmet vermeye hazır hale geldi.
Akdeniz Belediye Başkanı Aktaş, yapılan imalat ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde incelemek üzere Güneş Mahallesine gitti. Güneş Mahallesi Muhtarı ile bir araya gelen Başkan Aktaş, binanın bir kurs merkezi olarak kullanılmasının yanı sıra, sergi ve toplantı salonu, taziye kabulü ile diğer sosyal etkinlikler için de yararlanılabileceğini ifade etti. Hedeflerinin, özellikle mahalle sakini komşular arasında sosyal paylaşım ve iletişimi geliştirmek olduğunun altını çizen Aktaş, "Zira teknolojik gelişme ve kent yaşamının karmaşası, insanların birbirleriyle doğrudan iletişim kurmasının önüne geçti. Bu tür sosyal donatı alanları ve mahalle evleriyle eski mahalle kültürünü canlı tutmayı, komşular arasındaki iyi ilişkileri pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Güneş Mahallesinde inşa ettiğimiz bu tesis, mahalle sakinlerinin ihtiyaç duyabileceği birçok sosyal faaliyeti de bünyesinde barındıracak. Burada çeşitli meslek ve beceri edindirme kurslarının yanı sıra bunlara ilişkin dönem sonu sergileri, dinletiler de düzenlenebilecek. Cenaze sahibi vatandaşlarımız, taziye kabulünü bu merkezimizde gerçekleştirebilecek. Özellikle mahalle sakini kadınlar bu tesiste bir araya gelip çeşitli sosyal etkinliklerde bulunabilecek. Güneş Mahallesi ve civar mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımız tesisin her alanından azami ölçüde yararlanabilecek. Bu konuda mahalle muhtarımızla da görüş birliği içerisinde olduk. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün sorumluluğu altında hizmet verecek olan tesisimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Binanın yapım sürecinde emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.
(KYM-Y)

13.04.2017 16:30:24 TSI
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