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İlkadım'da yetim annelere manevi destek

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:22
İlkadım'da yetim annelere manevi destek
İlkadım'da yetim annelere manevi destek
- Başkan Tok, yetim çocuk ve anneleriyle buluştu

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Yetim çocuk ve annelerini ağırlayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Hayatta asla yalnız değilsiniz. Her zaman yanınızdayız" dedi.
İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Annelerle Gönül Gönüle Moral Sohbetleri" projesi kapsamında yetim çocukları ve annelerini Acem Tekkesi Kültür ve Sohbet Evi'nde ağırladı. İlkadım Belediyesi, İlkadım Kent Konseyi, DOST DER ve Samsun İHH işbirliğinde yetim çocukları ve annelerine yönelik Gönül Gönüle Moral Sohbetleri programına Başkan Erdoğan Tok ve eşi Hatice Tok, İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Musa Yüksel, İlkadım Kent Konseyi Genel Sekreteri İbrahim Kurt, Dış İlişkiler Müdür Vekili Kemal Şen, İlkadım Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Psikolog Aile Danışmanı Halise Mutlu, Psikolojik Danışman Esra Altun ve Yaşam Koçu Ayten Elbay, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve yetim anneleri katıldı.

"Tüm zorlukları el ele aşıyoruz"
Çocuklarını hayatın zorlukları içerisinde yetiştiren annelerin her birinin ayrı hikayelerinin olduğunu söyleyen İlkadım Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Psikolog Aile Danışmanı Halise Mutlu, Annelerle Gönül Gönüle Moral Sohbetleri projesine destek veren Başkan Tok'a teşekkür etti. Tüm zorlukların paylaşılarak aşılabileceğini kaydeden Mutlu, yetim annelere yalnız olmadıklarını hissettirerek onların sosyal yaşama daha mutlu, huzurlu ve güvenli bir şekilde destek olmalarını sağlamak amacıyla bu projenin startını verdiklerini söyledi.
Psikolojik Danışman Esra Altun ve Yaşam Koçu Ayten Elbay ise konuşmalarında hayatta herkesin başına gelebilecek olayları yaşayan yetim annelerine desteklerinin süreceğini ifade etti.

"Ben de babamı genç yaşta kaybettim"
Yetim çocuklarına hem anne hem de baba vazifesini üstlenen annelerin hayatla mücadelesinde yalnız bırakmayacaklarını kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Bizim hem bir yönetici hem de bir baba olarak sizlerin yanınızda olmak insani bir görevimizdir. Ben de babamı genç yaşta kaybeden biri olarak aile içindeki kayıpların çocuklar üzerindeki etkilerini çok iyi bilen birisiyim. Bu nedenle sizlerin hayatla nasıl mücadele ettiğinizi ve sorumluluklarınızın iki kat fazla olduğunu biliyorum. Bu projeyi duyduğum zaman bir an önce gerçekleşmesi için tam destek sağladığımı bilmenizi isterim" diye konuştu.
(SAM-SLH-Y)

13.04.2017 16:30:36 TSI
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