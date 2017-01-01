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Vali Erin kariyer günlerinde üniversitesi öğrencileriyle buluştu



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Kariyer günü etkinliği kapsamında, Adıyaman Valisşi Abdullah Erin, Adıyaman Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek, mesleki hayatındaki deneyim ve tecrübelerini paylaştı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Adıyaman Üniversitesi işbirliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen kariyer günü etkinlikleri kapsamında Vehbi Koç Konferans Salonundan yapılan programa, Vali Abdullah Erin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, İŞKUR Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, üniversitesi akademik ve idari personeli ile bazı kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Vali Abdullah Erin, gençlere nasihat ve tavsiyelerde bulunarak, Mardin'de geçen çocukluk ve gençlik anıları ile mesleki hayatındaki deneyim ve tecrübelerini anlattı. Kariyer Günü programında, yaşamının önemli dönüm noktalarını gençlerle paylaşarak, gençlerin mutlaka hedefleri olması gerektiğini ve bu hedeflere ulaşırken bulundukları konumları en iyi şekilde değerlendirmelerinin altını çizen Vali Erin, "Türkiye genç nüfus bakımından çok ciddi bir potansiyele sahiptir. Gençlerimiz kişisel ve sosyal sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeli ve öğrenim gördükleri alanda en iyisi olmaya çalışmalıdır. Çünkü genç kardeşlerimiz bizlerin hem enerji kaynağı hem de aydınlık geleceğe dair umudumuzdur. Dolayısıyla gençlerimizin gelecekle ilgili hedeflerini yüksek tutmalarını istiyoruz. Ülkemizi çok daha ileri noktalara taşıyacaksınız. Hedefleriniz ne kadar büyük olursa, Türkiye Cumhuriyetinin de hedefleri bir o kadar büyük, geleceği ise bir o kadar aydınlık olur. Karşılaşacağınız zorlukları aşmanın en önemli şartı inanmaktır. Yolunuzda moralinizi bozmadan, inanarak yürümelisiniz. Ümitsiz olmayın. Devlet olarak, istiklal ve istikbalimizin teminatı olan gençlerimizin sosyo-ekonomik hayata katılarak istihdam edilmesi ve en güzel yerlerde iş sahibi olabilmeleri için çok önemli adımlar atılıyor" dedi.

(CK-SD-Y)



13.04.2017 16:31:12 TSI

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