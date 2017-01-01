13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Erin kariyer günlerinde üniversitesi öğrencileriyle buluştu

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:23
Vali Erin kariyer günlerinde üniversitesi öğrencileriyle buluştu
Vali Erin kariyer günlerinde üniversitesi öğrencileriyle buluştu

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Kariyer günü etkinliği kapsamında, Adıyaman Valisşi Abdullah Erin, Adıyaman Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek, mesleki hayatındaki deneyim ve tecrübelerini paylaştı.
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Adıyaman Üniversitesi işbirliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen kariyer günü etkinlikleri kapsamında Vehbi Koç Konferans Salonundan yapılan programa, Vali Abdullah Erin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, İŞKUR Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, üniversitesi akademik ve idari personeli ile bazı kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Vali Abdullah Erin, gençlere nasihat ve tavsiyelerde bulunarak, Mardin'de geçen çocukluk ve gençlik anıları ile mesleki hayatındaki deneyim ve tecrübelerini anlattı. Kariyer Günü programında, yaşamının önemli dönüm noktalarını gençlerle paylaşarak, gençlerin mutlaka hedefleri olması gerektiğini ve bu hedeflere ulaşırken bulundukları konumları en iyi şekilde değerlendirmelerinin altını çizen Vali Erin, "Türkiye genç nüfus bakımından çok ciddi bir potansiyele sahiptir. Gençlerimiz kişisel ve sosyal sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeli ve öğrenim gördükleri alanda en iyisi olmaya çalışmalıdır. Çünkü genç kardeşlerimiz bizlerin hem enerji kaynağı hem de aydınlık geleceğe dair umudumuzdur. Dolayısıyla gençlerimizin gelecekle ilgili hedeflerini yüksek tutmalarını istiyoruz. Ülkemizi çok daha ileri noktalara taşıyacaksınız. Hedefleriniz ne kadar büyük olursa, Türkiye Cumhuriyetinin de hedefleri bir o kadar büyük, geleceği ise bir o kadar aydınlık olur. Karşılaşacağınız zorlukları aşmanın en önemli şartı inanmaktır. Yolunuzda moralinizi bozmadan, inanarak yürümelisiniz. Ümitsiz olmayın. Devlet olarak, istiklal ve istikbalimizin teminatı olan gençlerimizin sosyo-ekonomik hayata katılarak istihdam edilmesi ve en güzel yerlerde iş sahibi olabilmeleri için çok önemli adımlar atılıyor" dedi.
(CK-SD-Y)

13.04.2017 16:31:12 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şüpheli şahsın üzerinden esrar çıktı
YEREL

ŞÜPHELİ ŞAHSIN ÜZERİNDEN ESRAR ÇIKTI
Başkan Kutlu vatandaşlardan evet sözü istedi
YEREL

BAŞKAN KUTLU VATANDAŞLARDAN EVET SÖZÜ İSTEDİ
Adıyaman Belediyesinden temizlik çalışması
YEREL

ADIYAMAN BELEDİYESİNDEN TEMİZLİK ÇALIŞMASI
Sanayicilere 2016 yıllık işletme cetveli konusunda duyuru
YEREL

SANAYİCİLERE 2016 YILLIK İŞLETME CETVELİ KONUSUNDA DUYURU
Adıyaman'da sahte altınla dolandırıcılık iddiası
YEREL

ADIYAMAN'DA SAHTE ALTINLA DOLANDIRICILIK İDDİASI
&quot;Suni Tohumlama ile Hayvan Irklarının Geliştirilmesi Projesi&quot;
YEREL

"SUNİ TOHUMLAMA İLE HAYVAN IRKLARININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ"
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI
Milletvekili Halil Fırat gençlerle bir araya geldi
YEREL

MİLLETVEKİLİ HALİL FIRAT GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ
Hakkında kesilmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL

HAKKINDA KESİLMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI
Motosiklet hırsızı tutuklandı
YEREL

MOTOSİKLET HIRSIZI TUTUKLANDI
Suni tohumlama ile hayvan ırklarının geliştirilmesi projesi tanıtıldı
YEREL

SUNİ TOHUMLAMA İLE HAYVAN IRKLARININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ TANITILDI
TBMM Başkanvekili Aydın:
YEREL

TBMM BAŞKANVEKİLİ AYDIN:
Kahta Belediyesi tarafından istişare toplantısı yapıldı
YEREL

KAHTA BELEDİYESİ TARAFINDAN İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI
Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü'ne yeni hizmet binası
YEREL

GÖLBAŞI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE YENİ HİZMET BİNASI
Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ
Adıyaman'da 'Arabulucu toplum liderleri' projesi başlatıldı
YEREL

ADIYAMAN'DA 'ARABULUCU TOPLUM LİDERLERİ' PROJESİ BAŞLATILDI
TBMM Başkanvekili Aydın:
YEREL

TBMM BAŞKANVEKİLİ AYDIN:
Adıyaman'da gençler toplumsal barışa eğitimle katkı sağlayacak
YEREL

ADIYAMAN'DA GENÇLER TOPLUMSAL BARIŞA EĞİTİMLE KATKI SAĞLAYACAK
Başkan Babar referandumda 'evet' diyeceğini açıkladı
YEREL

BAŞKAN BABAR REFERANDUMDA 'EVET' DİYECEĞİNİ AÇIKLADI
Adıyaman'da Atatürk'e hakaretten bir kişi gözaltına alındı
YEREL

ADIYAMAN'DA ATATÜRK'E HAKARETTEN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Başkan Kutlu, evet turlarını sürdürüyor
YEREL

BAŞKAN KUTLU, EVET TURLARINI SÜRDÜRÜYOR
Köy okulu öğrencileri Polis Haftasını kutladı
YEREL

KÖY OKULU ÖĞRENCİLERİ POLİS HAFTASINI KUTLADI
Sincik ilçesinde tam bağımsız bir Türkiye için 'Evet' konferansı
YEREL

SİNCİK İLÇESİNDE TAM BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE İÇİN 'EVET' KONFERANSI
Oy kullanacak hastalar için tüm hazırlıklar yapılıyor
YEREL

OY KULLANACAK HASTALAR İÇİN TÜM HAZIRLIKLAR YAPILIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Ev temizliği için pratik bilgiler...
YAŞAM

TESADÜFEN BULDU! SADECE İKİ MALZEME İLE...

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber