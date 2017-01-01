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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu:

- "Bu Ülkenin Yöneticileri Allah'ın Huzurunda rükû ve secde ediyor"



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Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de katıldığı 'Seni Çok Özlüyoruz Ey Nebiler Nebisi' programında konuşan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Türkiye'nin yöneticilerinin Allah'ın huzurunda rükû ve secde ettiğini söyledi.

Aşıkpaşa Spor Salonunda düzenlenen 'Seni Çok Özlüyoruz Ey Nebiler Nebisi' programına katılan Hatipoğlu, "O Medine'sin de istirahat ediyor. Cennetinde dinlenirken onun muhabbeti mekanları aşmış, yıllar önce ilk yeşil kubbeyi gördüğümde şöyle düşünmüştüm. Sen ne kadar büyüksün oturduğun mezardan dünyayı idare etmeye devam ediyorsun" dedi.

Türkiye'nin yöneticilerinin Allah'ın huzurunda rükû ve secde ettiklerini anlatan Hatipoğlu şunları kaydetti;

"Ümitvarız bu ülkenin yöneticileri Allah'ın huzurunda rükû ve secde ediyorlar. Bundan dolayı şeref duyuyoruz. Bundan dolayı dualarımız onlarla beraber. Biz her şeye Kur'an ve Resulullah'ın penceresinden bakarız. Bizim hayat tarzımız bu kimse yadırgamasın o pencereden değerlendiririz. Allah gönüllerimizi Muhammed muhabbetiyle bir araya getirsin" diye konuştu.

Program Hatipoğlu, kendisine zarfla takdim edilen soruları yanıtladı.

(EÖ-SK)



13.04.2017 16:33:34 TSI

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