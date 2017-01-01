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MHP'li Kalaycı: "Evet doğrudur, doğruluktur, doğuştur"



(Fotoğraflı)



H.İbrahim Parlak

KONYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Evet doğrudur, doğruluktur, doğuştur, Türkiye'nin doğruluş müjdesidir. Türkiye Cumhuriyeti için inşallah Evet kararında buluşacağız" dedi.

16 Nisan referandumu öncesi seçim bölgesi Konya'da çalışmalarını sürdüren MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, MHP Karatay İlçe Başkanı Halil Açıl, il başkan yardımcıları Niyazi Arı ve Fikret Küçükmumcu ile beraber İHA Konya Bölge Müdürü Kenan Arvas'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Mustafa Kalaycı, referandum çalışmalarının sürdüğünü, sahada seçmenle birebir görüştüklerini, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve kamu kurumlarını da ziyaret ederek MHP'nin neden Evet dediğini anlattıklarını söyledi.

Ülkücü Milliyetçi hareketin ülkenin bekası için referandumda 'Evet' oyu kullanacağını vurgulayan Kalaycı, eyalet sistemine geçileceği söyleminin yalan olduğunu kaydetti. Kalaycı, "Cumhurbaşkanına verilen kamu tüzel kişiliği kurma yetkisiyle eyalet sistemine geçileceği yalanını söylüyorlar. Bu işi bu kadar basit sanıyorlar. Bölücü lobiler hiç heveslenmesinler. Bu Anayasada özerkliğe, eyalet sistemine kapılar kapalıdır, federatif yapıya asla geçit yoktur. Zira, milli ve üniter devlet yapımız Anayasamızda güvence altındadır. Türkiye Devleti bir Cumhuriyet olup, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Millî birlik ve bölünmez bütünlüğümüzün dayandığı temeller; tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak ve tek dil ülküsüdür. Anayasamız, başlangıç hükümlerinden sonuna kadar bu temellere dayandırılmıştır. MHP bu kutlu değerleri ve emanetleri korumaya yeminlidir. Ve diyoruz ki; bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmeyecektir. Milli gelecek için evet, milli ve üniter devlet için evet, milli varlık ve vatan için evet. Her evet Türk milletinin, Türkiye'nin güvencesidir" diye konuştu.



"Biz Türkiye'ye evet diyoruz"

Kalaycı, Avrupa ülkelerinin Türkiye'deki 'Hayır' cephesinden daha fazla çalıştığını dile getirerek, "Türkiye halkoylamasına gidiyor, peki bunları ilgilendiren nedir? Bu ülkeler niye paniğe kapılmaktadır? Ancak çabaları boşunadır. Türk milleti 16 Nisan'da oyunu bozacaktır. Biz Türk milletiyle beraberiz. Biz Türkiye'ye evet diyoruz. Biz istiklale evet diyoruz. Biz parlak bir istikbale evet diyoruz. Evet doğrudur, doğruluktur, doğuştur, Türkiye'nin doğruluş müjdesidir. Türkiye Cumhuriyeti için inşallah evet kararında buluşacağız" şeklinde konuştu.

(İP-Y)



13.04.2017 16:34:08 TSI

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