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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Cezaevi firarisi Kırşehir'de yakalandı

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:27
Cezaevi firarisi Kırşehir'de yakalandı
Cezaevi firarisi Kırşehir'de yakalandı

(Fotoğraflı)

Mesut Çelik - Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Mersin'in Anamur İlçesinde rahatsızlandığını beyan ederek hastaneden kaçan cezaevi firarisi Kırşehir'de Jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı.
Bulunduğu cezaevinden hastalık bahanesi ile firar ettiği ileri sürülen K.B. Mucur İlçesine bağlı İnanç köyünde gasp yapmak isterken yapılan şikayet üzerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kırşehir-Ankara karayolu üzerinde Jandarmanın 'Dur' ihtarına uymadan kaçan ve Organize Sanayi Bölgesinde polisinde katıldığı kovalamacanın ardından tarlada yakalanan K.B.'nin 29 ayrı suçtan kaydı olduğu da ortaya çıktı.
Şüpheli K.B. yakalandıktan sonra Mucur İlçesinde adli mercilere çıkartıldı.
(EÖ-SK)

13.04.2017 16:35:43 TSI
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