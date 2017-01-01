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Zonguldak Valiliği ve BEÜ arasında protokol imzalandı

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:33
Zonguldak Valiliği ve BEÜ arasında protokol imzalandı
Zonguldak Valiliği ve BEÜ arasında protokol imzalandı

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Valiliği ve Bülent Ecevit Üniversitesi arasında şehit ve gazi çocuklarına yönelik anlamlı işbirliği protokolü imzalandı.
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ile Zonguldak Valiliği arasında 'Şehit ve Gazi Çocuklarının Sünnetlerinin Yapılmasına Yönelik İşbirliği' protokolü imzalandı. Bu protokol ile şehit ve gazi çocuklarının sünnetleri Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezinde yapılacak. Bu amaçla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezinde çocuk cerrahisi kliniğine özel bir sünnet odası hazırlandı ve tefrişatı yapıldı.
BEÜ Çocuk Cerrahisi Kliniğinde oluşturulan sünnet odasının yanında çocukların sünnete akülü arabalarla götürülmesi gibi uygulamalarla çocukların hem sünnet korkusu önlenecek hem de konforlu bir şekilde işlemin tamamlanması sağlanacak.
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, Zonguldak Valiliği ile anlamlı bir projeyi daha hayata geçirdiklerini ifade ederek şunları söyledi:
"Bugün imzaladığımız protokolle Zonguldak için örnek bir projeyi daha Valiliğimiz ile birlikte hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Zonguldak'taki şehit ve gazilerimizin çocuklarının sünnetlerini Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizde gerçekleştireceğiz. Bu amaçla özel bir oda hazırladık ve hayırseverlerimizin de desteğiyle tefrişatını tamamladık. Başta Sayın Valimiz Ali Kaban olmak üzere bu örnek projenin hayata geçmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Protokol imza töreninde konuşan Zonguldak Valisi Ali Kaban, daha önce üniversite ile ortaklaşa çok sayıda projeyi başarılı bir şekilde hayata geçirdiklerini hatırlatarak şunları söyledi:
"Üniversitemizle eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında çok sayıda projeyi hayata geçirdik. İşbirliğimizin kapsamının her geçen gün artmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün imzaladığımız protokolle ilimizdeki şehit ve gazilerimizin çocuklarının sünnetlerini Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Merkezinde emin ellerde ve konforlu bir ortamda, yeni yaptırılan sünnet odasında uzman hekimlerimiz tarafından gerçekleştireceğiz. Şehit ve gazi ailelerimiz için ne yapsak azdır. Şehit ve gazi ailelerimizle ilgili yapılan organizasyonlarda üniversitemizden sürekli destek gördük. Bildiğiniz gibi Üniversitemiz Ahşap Kültürünü Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ürettiği ilk ahşap oyuncakları şehit ailelerimizin çocuklarına hediye etmişti. Bu uygulama Valiliğimizin himayesinde devam etmektedir. Desteklerinden dolayı başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer olmak üzere, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum."
Konuşmaların ardından protokol anlaşması imzalandı.
(SÖ-SÖ-Y)

13.04.2017 16:42:03 TSI
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