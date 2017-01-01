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UEDAŞ kesintisiz elektrik için tedbirlerini aldı



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BURSA (İHA) - Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) 16 Nisan'da gerçekleşecek Anayasa değişikliği halk oylaması sırasında kesintisiz elektrik hizmeti sağlanması için gerekli tedbirleri aldığını açıkladı.

UEDAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova bölgesinde elektrik dağıtım hizmeti verildiği hatırlatılarak, Halk oylaması sırasında bölgemizdeki müşterilerimize kesintisiz elektrik hizmeti ulaştırmak için tüm planlı kesintilerimiz ertelenmiştir. Enerji arz güvenliği için ekiplerimizin 24 saat çalışma sistemine göre sayısı artırılarak organize olmuştur.

Ülkemizde gerçekleşecek Anayasa oylamasında şebekenin tümü SCADA merkezimizden canlı takip edilecek, arıza ekiplerimizde en hızlı şekilde müdahale edecek alarm durumuna geçmiştir. UEDAŞ sorumlu bölgesinde toplam 800 personel görevde olacak şekilde planlanmıştır denildi.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde 35.501 km alanda toplamda 2.9 milyon müşteriye elektrik hizmeti ulaştıran UEDAŞ, toplam 55 ilçe, 2.221 mahalle ve 636 köy sorumluluk sahasında 2.177 personelle 7/24 hizmet veriyor.

(UGR-



13.04.2017 16:45:33 TSI

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