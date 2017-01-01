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Rotaractlar yeni döneme hazır



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Rotary 2440. Bölge Federasyonu'na bağlı Rotaract kulüpleri, 2017-2018 hizmet yılı için yoğun bir çalışma programı hazırladılar.

Yeni dönemde Rotary 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği görevini üstlenecek olan Mehmet Şimşek, çok iyi bir hazırlık yaptıklarını ve başarılı çalışmalara imza atacaklarını söyledi. Mehmet Şimşek, Rotary 2440. Bölge Fedrasyonu'nun geçen hafta sonunda Kuşadası'nda yapılan Başkanlar Eğitim Semineri ve Bölge Asamblesi'nde konuştu. Temmuz ayında başlayacak yeni dönemde Federasyona bağlı 42 Rotaract Kulübü'ndeki 700 arkadaşının temsilcisi olarak var gücüyle çalışacağını vurgulayan Şimşek, "Bölgemizdeki 700 Rotaract arkadaşımla birlikte çok güzel projeler hazırladık. Bu görevimizi yaparken Federasyon Başkanımız Lütfü Demir, bölge görevlilerimiz ve bağlı olduğumuz Rotary Kulüplerinin desteği ile çok çalışacağız ve iyi işler yapacağız" dedi.

Rotaractların mesleklerinde adım adım ilerleyen, topluma hizmeti ilke edinmiş dinamik bir kitle olduğuna vurgu yapan Mehmet Şimşek, Rotaryen büyüklerini örnek alacaklarını ve Uluslarası Rotary'nin temel ilkelerine uygun olarak çalışacaklarını vurguladı. Mehmet Şimşek, "Gençlerin üretken, paylaşımcı, özgür düşünceli, ülke ve dünya sorunlarına karşı duyarlı, çözüm üreten ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirilmesi çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarımız bu ilkeler doğrultusunda şekillendirdik ve uygulamaya sokacağız" diye konuştu.

Yeni dönemde 42 Rotaract Kulübü'nün ortak çalışacağı sağlık birliği oluşturma kararı aldıklarını söyleyen Mehmet Şimşek, özellikle gençlerin sağlıklarının korunmasını hedeflediklerini vurgulayarak, "Çalışmalarımızda bilinçlendir, teşhis et, kontrol et" ilkeleri ile hareket edeceğiz. En kıymetli hazine olan sağlığın korunması için bilinç oluşturmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan istatistiklerin gençler arasında sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımının hızla yaygınlaştığının ortaya çıkardığına vurgu yapan Mehmet Şimşek, gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için bir dizi proje hazırladıklarını söyledi.

(MŞ)



13.04.2017 16:46:06 TSI

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