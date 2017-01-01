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Öğrencilerden Kızılay'a gönüllü kan bağışı



(Fotoğraflı)



Fikri Erdem

ZONGULDAK (İHA) - Devrekli öğrenciler, eğitimciler ve veliler Kızılay'a gönüllü kan bağışında bulundu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Sebahat Cemil Ulupınar Sosyal Bilimler Lisesi tarafından organizasyonu yapılan kan bağışı kampanyasında lisede eğitim gören öğrenciler, veliler ve diğer okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenler tarafından Kızılay'a gönüllü kan bağışında bulunuldu. Düzenlenen kan bağışı ile ilgili bilgi veren Cemil Ulupınar Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Turgay Kırgil, " Tek kaynağı insan olan kanın temininde ülkemizde ve bölgemizde yaşanan sıkıntılardan yola çıkarak hemen her gün radyo ve televizyon kanallarından ya da belediye anons sisteminden ''Kanamalı bir hasta için acil kan aranıyor'' duyumları ile irkildiğimiz hayatımızda çocuklarımıza, velilerimize ve de halkımızın kan verme bilinci olan ve sorumluluğunu aşılamak amacıyla okul olarak böyle bir kampanya düzenledik. Bu sesimize kulak veren meslektaşlarımız, velilerimiz ve öğrencilerimiz kan vermek için adeta sıraya girdiler. Bu kampanyaya katılan gerek meslektaşlarıma, gerek velilerimize ve gerekse öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

(FE-SÖ-Y)



13.04.2017 16:47:03 TSI

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