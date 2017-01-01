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Sivas'ta çiftçilere mısır ve nohut tohumu dağıtıldı

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:39
Sivas'ta çiftçilere mısır ve nohut tohumu dağıtıldı
Sivas'ta çiftçilere mısır ve nohut tohumu dağıtıldı

(Fotoğraflı)

Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Sivas İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından çiftçilere Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürlüğünde temin edilen mısır ve nohut tohumunun dağıtım töreni gerçekleştirildi.
İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğünde yapılan programa İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, Tarım Kooperatifi Bölge Müdürü İsmail Köse, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Seyit Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve çiftçiler katıldı.
Programda konuşan Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan,"Sivas Valiliğimiz diğer kurumlarla birlikte birçok proje yapmaktadır. Bu projelerden biri de 'Kaba Yem Açığının Giderilmesi Projesi ve Yemeklik Dane Baklagil Üretim Alanlarının Artırılması Projesi' Sivas İl Özel İdaresi de tarım ve hayvancılık alanında birçok projeye destek verdi"dedi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ise,"Sivas İl Özel İdaresi sadece kırsal altyapıya destek veren bir kurum değil eğitim, sağlık, kültür, spor, turizm, tarım gibi birçok alanda hizmet vermektedir. Bu yatırımları hem kendi kaynakları hem de diğer kurumlarla birlikte hazırladığımız projelerle hayata geçiriyoruz. Tarım alanında 10'a yakın proje ile çiftçilerimize destek vereceğiz. Bu projelerden biri de 'Kaba Yem Açığının Giderilmesi Projesi ve Yemeklik Dane Baklagil Üretim Alanlarının Artırılması Projesi.' Sivaslı çiftçilerimize tarım ve hayvancılığın önemini anlatmak çok doğru değil. Sivaslılar toprağın kadrini ve kıymetini 80 ilden daha iyi bilmektedirler. Gelişmenin sanayi ve üretimin artırılmasından geçtiğini söylüyoruz. Ama insan olmanın ve yaşamanın olmazsa olmazı tarımdır. Bu projelerimiz yeni üretim alanlarının artırılmasına ve çiftçilerimizin para kazanmasına vesile oluyorsa bu bizleri fevkalade mutlu edecektir"diye konuştu.
Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ da "Sivas bir tarım şehri. İlimizin nüfusunun yüzde 66'sı çiftçilik ile uğraşmaktadır. Şehrimiz ülkemizin en geniş ikinci coğrafyasına sahip. Topraklarımızın büyük bir kısmı tarım ve hayvancılığa uygun. İlimizin tarım ve hayvancılıkta daha iyi noktalara gelmesi için tohum desteğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İklim şartlarımız daha çok büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapmaya müsait. İlimiz tarıma dayalı bir sanayi şehri olursa daha da gelişecek. İnşallah her yıl bu projelerle tarıma verilen destek artar "ifadelerini kullandı.
(UY-Y-)

13.04.2017 16:48:04 TSI
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