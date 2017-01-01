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Erzurum'da KOSGEB 2017 yılı faizsiz kredi desteğinden 3 bin 27 işletme yararlanacak

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:49
Erzurum'da KOSGEB 2017 yılı faizsiz kredi desteğinden 3 bin 27 işletme yararlanacak
Erzurum'da KOSGEB 2017 yılı faizsiz kredi desteğinden 3 bin 27 işletme yararlanacak

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da KOSGEB 2017 yılı faizsiz kredi desteğinden 3 bin 27 işletme yararlanacak.
KOSGEB Erzurum Müdürü Veysel vural, KOSGEB 2017 Yılı Faizsiz Kredi Desteği ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
KOSGEB Erzurum Müdürü Vural, "10-20 Şubat 2017 tarihleri arasında başvurular alınmış ve başvuru yapan işletmelerin herhangi bir sorunu yoksa hepsi kredi almaya hak kazanmıştır" dedi.
Kredi almaya hak kazanan işletmelerin kredilerini bir an önce almaları için Erzurum Müdürlüğü olarak yoğun çaba gösterdiklerini dile getiren Vural, "KOSGEB Başkanlığımız, Başkanlık Müşaviri Ahmet Turanoğlu'nu Kredi Süreç Koordinatörü olarak bu süreçte görevlendirmiştir. Ahmet Bey'in gelişi ve Başkanlığımızdan yine kredi sürecinde Müdürlüğümüze yapılan personel takviyesi ile süreç hızlandırılmış, Erzurum ESOB Başkanı Rasim Fırat'ın ev sahipliğinde, KOSGEB ile protokol yapan bankaların Erzurum da bulunan bölge ve şube müdürlerinin katılımı bile bir toplantı yapılmıştır. Krediyi uygulamaya alan ve faizini veren KOSGEB, kredisinin anaparasını veren bankalar, krediyi alan esnaf ve KOBİ'leri temsilen Erzurum ESOB'un aynı masa etrafında buluşmuştur. Kredi süreci sorunları konuşulmuş, durum değerlendirmesi yapılmış ve yapılan bu çalışmalar çok faydalı olmuştur. KOSGEB faizsiz kredi süreci hızlanmıştır. Ayrıca yine bankaların bölge ve şube müdürleri bu süreçte 2 kez ziyaret edilmiş ve süreçte KOBİ´lerimizin krediye sorunsuz bir şekilde ulaşmalarına ilişkin önlemler konuşulmuştur.
Erzurum TSO tarafından yapılan Vergi Rekortmenleri Ödül töreninde; Maliye Bakanımız Naci Aağbal, konuşmalarında KOSGEB kredisine yer vermiş, Erzurum TSO Başkanımız Lütfü Yücelik de konuşmasında kredinin Erzurum KOBİ'lerine nefes aldırdığını ifade etmiştir.
Bütün bu çalışmalar sonucunda bugün itibarıyla; Erzurum da KOSGEB; 2017 Yılı Faizsiz Kredi Desteği almaya hak kazanan işletmeden 1671'i kredisini kullanmış ve kullandırılan kredi tutarı 39.883.438,- TL. dir. 01 Nisan 2017 de Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre sigorta acenteleri ve aracıları 'KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler' listesine dahil edilmiş ve bu kapsamda 25 Sigorta acentesine de kredi kullandırım hakkı sağlanmıştır.
Aynı şekilde; 278 işletmemiz kredisini almak üzere olup, 888 işletmenin halen kredi süreci devam etmektedir.
Meslek kuruluşlarından ve işletmelerden Müdürlüğümüze yapılan geri bildirimlerde esnaf ve KOBİ'lere yönelik faizsiz kredi desteğinin "fevkalade" olumlu olduğu belirtilerek, KOSGEB kredilerinin esnaf ve KOBİ ler için iyi bir destek olduğu ifade edilmektedir.
Bilindiği üzere 50 bin lira üst limitli 'sıfır faizli işletme kredisi faiz desteği', ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı 3'er aylık taksitler halinde ödemeli ve toplam 36 ay vadeli olarak uygulanmaktadır. Kredi kullandırımları halen devam etmekte olup, 28 Nisan 2017 tarihine kadar kullandırılmaya devam edecektir. Bu tarih son tarihtir İşletmelerimizin iş ve işlemlerini ivedilikle tamamlamaları gerekir. KOBİ'lerimizin işlerinde kolaylıklar diliyorum. Uygulanan kredi KOBİ'lerimize, ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun." diye konuştu.
(ERZ-AT-Y)

13.04.2017 16:57:20 TSI
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