Kayseri Pancar Kooperatifi, Türkiyede ilk kez "sözleşmeli kurufasulye ekimi" dönemini başlattı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Pancar Kooperatifi, Türkiye'de tarımsal faaliyet gösteren Kooperatifler arasında İlk kez, "Kurufasulye tarımında sözleşmeli ekim" dönemini yerli tohum üretimi yapan, Taşpınar Tarım'ın destekleri ile başlattı.

Yerli ve sertifikalı kurufasulye tohumu üretimi ile tanınan Taşpınar Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, "Ülkemizin ihtiyacı olan hem kurufasulye, nohut, mercimek, mısır, ayçiçeği, soya fasulyesi gibi ürünleri yurt dışından çokça ithal ediyoruz Bunları sizlerin ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanımızın sayesinde bu işten kurtulacağız.Dövizlerimizi boşu boşuna yurt dışına göndermeyeceğiz.Yurt dışındaki çiftçileri değil kendi çiftçilerimizi destekleyeceğiz. O yüzden bu projeyi gerçekleştiren hem Başkanımız ile yönetimindeki arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da, "Şeker pancarımız bizim önceliğimiz, olmazsa olmazımız. Bizim derdimiz elbette sadece şeker pancarı değildir. Şeker pancarı münavebe bitkisi olduğu için 3 - 4 senede bir ekilmesi gerekiyor. Şeker pancarı ekimi dışında çiftçimizin o tarlasının boş duracak hali yok. Bunun için de diğer bitkilerle değerlendirilmesi lazım. Şeker pancarında çiftçimize her türlü desteği verdik. Ama çiftçimizin yaptığı her faaliyet bizim için değerli. O nedenle çiftçimizin ekim yaptığı diğer alanlarda da kendilerine destek olmak için kollar sıvadık.

Bildiğiniz gibi geçen sene Tomarza bölgesinde kabak çekirdeği ile ilgili sözleşmeli üretim yapıldı. Daha öncesinde yine kooperatif bünyesinde tohumluk arpa, zaman zaman buğdayla ilgili sözleşmeli üretimler yapıldı. Şimdi bu sene ürün yelpazemizi daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda bu sene nohut ve bugün konusunu işlediğimiz fasulye var. Fasulye için şu ana kadar Develi, Yahyalı, Tomarza, Bünyan ve Boğazlıyan'dan bin 200 dekar için talep gelmiş. Bu kadar başvuru başlangıç için iyi bir miktar diye düşünüyorum. Geçen sene biliyorsunuz Develi bölgemizde danelik mısırla ilgili bin dekar civarında üretim yapmıştık, bu yıl bunu 2 bin dekara çıkardık. Develi bölgesinde de keza kooperatif bünyesinde arpa için 8 bin dekar bir alanda sözleşme yapılmış.

Nohut için de Çandır, Yenipazar, Yenifakılı, Boğazlıyan, Şarkışla, Gemerek, Pınarbaşı ve Sarıoğlan olmak üzere 3 bin 500 dekarlık ekim alanında bir sözleşme yapıldı. Bunun dışında yine Kayseri Şeker Fabrikasının özellikle çiftlikle ilgili ihtiyacını karşılamak üzere sılajlık mısırla ilgili 20 bin ton için sözleşme yapılmış bulunmaktadır. Kısacası biz bu işi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu işi daha fazla artırmaya çalışıyoruz. Çiftçimizin her bir ürününü sözleşme kapsamında üretilmesini arzu ediyoruz. Bunu ciddi ve önemli bir politika olarak belirledik. Böylece çiftçimizin ürününün iyi şartlarda yetişmesine katkı sağlamak ve firmalarla iş birliği içerisinde en kaliteli sertifikalı tohumlar kullanmasını sağlamak ve aynı zamanda verimin artırılması konusunda destek sağlamaktır" diye konuştu.

Kayseri Pancar Kooperatifi tarafından yapılan kuru fasulyede sözleşmeli tarım programına, Gıda Tarım İl Müdürlüğü temsilcileri, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Taşpınar Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürü İsmet Aksoy, Kooperatif Müdür yardımcısı Uğur Metiner, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdür yardımcısı Osman Canıtez, Taşpınar Teknik Müdürü A.Kadir Uğur, Kayseri Şeker Fabrikası ve Kooperatif yetkilileri ile bölge çiftçileri katıldılar.

13.04.2017 16:57:27 TSI

