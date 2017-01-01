13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gönüllü 23 kursiyere 'Yerel Hayvan Koruma Görevlisi' belgesi verildi

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:54
Gönüllü 23 kursiyere 'Yerel Hayvan Koruma Görevlisi' belgesi verildi
Gönüllü 23 kursiyere 'Yerel Hayvan Koruma Görevlisi' belgesi verildi
- Edirne Belediyesi Başkanı Recep Gürkan:
- "Edirne, hayvan haklarıyla önde gelen kent olmaya devam edecek"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ahmet Cafer
EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından, "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" eğitim programına katılan 23 gönüllü kursiyere katılım belgesi verildi.
Edirne Sokak Hayvanları Barınağı Biriminde düzenlenen etkinlikte Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından 23 gönüllü kursiyere "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" katılım belgesi verildi. Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Edirne gezisinde Hürriyet yazarı Ömür Gedik'in 'Türkiye'de gördüğüm en iyi barınaklardan biri' demesi beni çok mutlu etti" dedi.

"Edirne, hayvan haklarıyla önde gelen kent olmaya devam edecek"
Edirne'nin hayvan haklarıyla en önde gelen kentlerden biri olmaya devam edeceğini belirten başkan Gürkan, "Bu kentte bu ülkede bu dünya da yaşayan herkes çünkü onlarda bir canlı. Farkımız sosyolojik olarak farklı gruplara ayrılmak. Onlarda bir can taşıyor, onlarında ihtiyaçları var, hastalıkları var, duyguları var, barınma ihtiyaçları var, yeme içme ihtiyaçları var, dinlenme ihtiyaçları var, tedavi ihtiyaçları var. Biz belediye olarak onları sağlayacağız ama sayın Ömür Gedik'in yazısı beni gerçekten mutlu etti. Onun Türkiye'de gördüğüm en iyi barınaklardan biri demesi bizim için önemli ama bu bizi gevşetmeyecek. Bunun üzerine bizim üzerimize daha çok sorumluluk yükledi. Bu en iyi barınaklardan biri olma görevimizi daha da iyi olarak hatta en iyisi olarak devam ettireceğiz. Yakında ek tesislerimizde bitiyor. Burası daha büyük bir barınak olacak daha güçlü bir barınak olacak, daha konforlu olacak. Kedi köyüyle de ilgili inşallah bakalım onu da beraber yapacağız. Böylece Edirne sadece insanlarıyla değil, hayvan haklarıyla da en önde gelen kentlerden biri olmaya devam edecek" diye konuştu.
Konuşma sonrasında gönüllü olarak sertifika almaya hak kazan 23 kursiyere belgeleri verildi.
(AC-MEF-Y)

13.04.2017 17:02:24 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Her bir hücre aynımızı ortaya çıkarabilir&quot;
YEREL

"HER BİR HÜCRE AYNIMIZI ORTAYA ÇIKARABİLİR"
Tekirdağ'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

TEKİRDAĞ'DA FETÖ'NÜN ASKERİ YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON
Büyükelçiden &quot;Büyükelçi Nasıl Olunur?&quot; söyleşisi
YEREL

BÜYÜKELÇİDEN "BÜYÜKELÇİ NASIL OLUNUR?" SÖYLEŞİSİ
172 yıla özel badem ezmesi
YEREL

172 YILA ÖZEL BADEM EZMESİ
'6. Gazeteci Gözüyle Fotoğraf' yarışması başvuruları başlıyor
YEREL

'6. GAZETECİ GÖZÜYLE FOTOĞRAF' YARIŞMASI BAŞVURULARI BAŞLIYOR
Trakya Birlik Spor Kulübü ilk aşamayı geçti
YEREL

TRAKYA BİRLİK SPOR KULÜBÜ İLK AŞAMAYI GEÇTİ
Sıkışan köpek yavrularını belediye ekipleri kurtardı
YEREL

SIKIŞAN KÖPEK YAVRULARINI BELEDİYE EKİPLERİ KURTARDI

100 çocuğu sünnet ettirdiler
YEREL

100 ÇOCUĞU SÜNNET ETTİRDİLER
Edirne'nin içme suyu ihtiyacı 2050 yılına kadar garanti altına alınıyor
YEREL

EDİRNE'NİN İÇME SUYU İHTİYACI 2050 YILINA KADAR GARANTİ ALTINA ALINIYOR
FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN ASKERİ YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON
Tekirdağ'daki fabrika yangını
YEREL

TEKİRDAĞ'DAKİ FABRİKA YANGINI
Edirne'de 16 sığınmacı yakalandı
YEREL

EDİRNE'DE 16 SIĞINMACI YAKALANDI
Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

EDİRNE'DE FETÖ/PDY OPERASYONU

Unutulmaya yüz tutmuş sepet örmenin kursu verildi
YEREL

UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ SEPET ÖRMENİN KURSU VERİLDİ
Edirne'de &quot;şarjbank&quot;a zarar verildi
YEREL

EDİRNE'DE "ŞARJBANK"A ZARAR VERİLDİ
Hizmete sunulduktan sadece 2 gün sonra
YEREL

HİZMETE SUNULDUKTAN SADECE 2 GÜN SONRA
&quot;Güvenli yarınlara&quot; sepet örerek ulaşacaklar
YEREL

"GÜVENLİ YARINLARA" SEPET ÖREREK ULAŞACAKLAR
Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün hizmet binasında sona geliniyor
YEREL

EDİRNE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HİZMET BİNASINDA SONA GELİNİYOR
Saraçlar Caddesi'ne güneş enerjili şarj bank ile çiçek treni
YEREL

SARAÇLAR CADDESİ'NE GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ BANK İLE ÇİÇEK TRENİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Arkeolojik kazıdan servet çıktı
YAŞAM

ARKEOLOGLARI ŞAŞKINA ÇEVİREN MEZAR!

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber