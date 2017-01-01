13 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Togar: "Talepleri yerinde tespit edip, yerinde çözüme kavuşturuyoruz"

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:54
Togar: "Talepleri yerinde tespit edip, yerinde çözüme kavuşturuyoruz"
Togar: "Talepleri yerinde tespit edip, yerinde çözüme kavuşturuyoruz"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, belediye daire amirleriyle birlikte mahalleleri tek tek dolaşarak yerinde tespit çalışması yaptı.
Yerinde tespit çalışmaları kapsamında Körübaşı, Kahyalı, Kerpiçli ve Yukarıçinik Mahallerini dolaşan ve incelemelerde bulunan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar talepleri ve yapılması gerekenleri yerinde tespit ederek anında çözüme kavuşturulması için gerekli talimatları verdi.

Atıl durumdaki resmi binalar kullanılır hale dönüşüyor
Belediye birim müdürleri ile mahallelerde belirli aralıklarla yerinde tespit çalışması yürüttüklerini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Vatandaşlarımızın taleplerini sadece çözüm merkezimizde dinlemiyoruz. Tespit ve talepleri vatandaşlarımızın mahallesinde, sokağında hatta evinin önünde dinleyerek yerinde tespit edip yerinde çözüme kavuşturuyoruz. Yerinde tespit çalışmalarımız kapsamında Köprübaşı, Kahyalı, Kerpiçli ve Yukarıçinik Mahallelerimizde incelemelerde bulunduk. Özellikle mahallelerimizdeki atıl durumdaki okul ve sağlık ocağı gibi kullanılmayan binaların köy konağı, bilgi evi, eğitim ve kurs merkezi, Kur'an kursu gibi yediden yetmişe tüm mahalle sakinlerimizin, öğrencilerimizin kullanacağı şekilde dizayn ediyoruz. Ayrıca Köprübaşı Mahallemize çocuk oyun alanı ve herkesin kullanabileceği güzel bir park kazandıracağız. Yine yollarımızda da sürdürdüğümüz çalışmalarımızı havaların ısınması ile kat kat arttırıyoruz. Asfalt yol, beton yol, taş parke yol, imar yolu açılması gibi çalışmalarımızı bu yıl üç kat artacak. Her mahallemize eşit hizmet götürmek ve tüm mahallelerimizin taleplerini çözüme ulaştırabilmek için durmadan çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Artık ilçemiz herkesin hayal ettiği bir yerleşim yeri haline dönüşmeye başladı. Amacımız elli bin nüfuslu ilçemizin tüm bireylerini kucaklayan ve herkesin ortak taleplerine uygun hizmeti vatandaşlarımız ile buluşturmaktır. İnşallah referandum sonrasında 17 Nisan sabahı ülkemizin önündeki birçok engel ortadan kalkacak ve Türkiye bölgede söz sahibi, ekonomik anlamda güçlü bir ülke olacak" dedi.
(SAM-SLH-Y)

13.04.2017 17:02:35 TSI
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