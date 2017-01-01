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Aydıntepe'de "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam" etkinliği

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:57
Aydıntepe'de "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam" etkinliği
Aydıntepe'de "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam" etkinliği

(Fotoğraflı)

Beşir Kelleci
BAYBURT (İHA) - Aydıntepe'de "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam" programı kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.
Toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel hareketsizliğin azaltılabilmesi ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazanmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşe; Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Belediye Başkanı Haşim Şentürk, İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. İlker Hancı, Halk Sağlığı Şube Müdürleri, Aydıntepe İlçesi Kurum Amirleri, sağlık personelleri ve öğrenciler katıldı.
(BK-AT-Y)

13.04.2017 17:05:29 TSI
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